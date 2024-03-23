Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все

Россия в ночь на 23 марта выпустила по Украине 34 дрона-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 31 "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Этой ночью ПВО работала в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Силы противовоздушной обороны сбили 31 из 34 вражеских беспилотников. К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные подразделения и авиация Воздушных сил.

Как отмечается, пуски "Шахедов" были из Курской области и мыса Чауда в Крыму.

Ночная атака россиян

Еще с вечера 22 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске и движении "Шахедов". В частности, тревога была на юге, востоке, а также в центральных областях Украины.

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что Харьков атакуют дроны.

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