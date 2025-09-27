Очень опасные вещи: Зеленский предупредил Венгрию после провокации с разведдроном

Украина знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем. Венгрия делает очень опасные вещи - прежде всего для себя.

Зеленский подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".

"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - сказал он.

Зеленский добавил, что очень важный момент - что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.

"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", - отметил президент.