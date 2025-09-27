Очень опасные вещи: Зеленский предупредил Венгрию после провокации с разведдроном
Украина знает, что именно пытался найти венгерский разведывательный дрон над Закарпатьем. Венгрия делает очень опасные вещи - прежде всего для себя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского 27 сентября.
Зеленский подтвердил, что был зафиксирован один венгерский разведывательный дрон над Украиной. Вооруженными силами и разведкой публично были продемонстрированы соответствующие доказательства, поскольку Венгрия пыталась обвинить Украину в "выдумках".
"Там все есть, зафиксировано перемещение в электронном виде, есть фото, есть там разные вещи. Поэтому я позитива с венгерской стороны, я не о населении, от руководства Венгрии не вижу шагов навстречу. Но, безусловно, мы всегда готовы к диалогу", - сказал он.
Зеленский добавил, что очень важный момент - что именно искал венгерский дрон. И вот здесь Венгрия начинает делать очень опасные для нее вещи.
"Вот это очень важно, что разведчик венгерский изучает на территории Украины. Я, в принципе, понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи. Очень опасные вещи, прежде всего для себя", - отметил президент.
Венгерская провокация с разведдроном: что известно
26 сентября Зеленский заявил, что венгерские разведывательные дроны могли нарушить воздушное пространство Украины. Об этом доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Дрон, вероятно, выискивал украинскую оборонную промышленность.
Несмотря на то, что Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал доказательства нарушения воздушного пространства Украины венгерским дроном, венгерское министерство обороны взялось врать, что нарушений якобы не было, как и беспилотников. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осмелился заявить, что Зеленский якобы "сошел с ума".
Впрочем, Сийярто быстро поставили на место - это сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который порекомендовал венгру следить за словами и отметил "лицемерие и моральную деградацию" правительства Виктора Орбана. А Зеленский строго предупредил Венгрию, что в следующий раз Украина отреагирует на провокацию значительно жестче.