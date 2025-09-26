Сибига поставил Сийярто на место после выпада в адрес Зеленского

Министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто следует воздержаться от резких комментариев в адрес президента Владимира Зеленского после появления венгерских дронов над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы украинского МИД Андрея Сибиги в X.

Глава МИД Украины заявил о "лицемерии и моральной деградации" венгерского правительства. "Мы начинаем видеть много вещей, Петер, включая лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую деятельность против Украины и остальной Европы, служение Кремлю как лакеи", - говорится в публикации Сибиги. Он добавил, что никакие нападки венгерских чиновников на президента Украины "не изменят того, что видим мы и все остальные".