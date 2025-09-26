Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны в Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сийярто в Facebook .

" Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков ", - говорится в посте Сийярто.

Кроме того, венгерский министр позволил себе заявить, что президент Украины "начинает сходить с ума".

Венгерские дроны над Украиной

Напомним, Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками украинскому лидеру доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - заявил Зеленский.

Президент Украины дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.

Венгерские шпионы на Закарпатье

Ранее РБК-Украина писало, что 9 мая венгерские разведчики впервые были разоблачены Службой безопасности Украины.

Агенты разведки Венгрии занимались сбором информации относительно защищенности Закарпатской области. В частности, они разведывали слабые места региона как в наземной, так и воздушной обороне.

Также венгерские шпионы изучали взгляды местных жителей для того, или иметь возможность спрогнозировать их поведение в случае вторжения военных Венгрии.