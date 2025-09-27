Дуже небезпечні речі: Зеленський попередив Угорщину після провокації з розвіддроном

Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі - насамперед для себе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.

Зеленський підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".

"Там все є, зафіксоване переміщення в електронному виді, є фото, є там різні речі. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - сказав він.

Зеленський додав, що дуже важливий момент - що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.

"Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе", - зазначив президент.