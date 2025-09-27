Дуже небезпечні речі: Зеленський попередив Угорщину після провокації з розвіддроном
Україна знає, що саме намагався знайти угорський розвідувальний дрон над Закарпаттям. Угорщина робить дуже небезпечні речі - насамперед для себе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського 27 вересня.
Зеленський підтвердив, що було зафіксовано один угорський розвідувальний дрон над Україною. Збройними силами та розвідкою публічно було продемонстровано відповідні докази, оскільки Угорщина намагалася звинуватити Україну у "вигадках".
"Там все є, зафіксоване переміщення в електронному виді, є фото, є там різні речі. Тому я позитива з угорської сторони, я не про населення, від керівництва Угорщини не бачу кроків назустріч. Але, безумовно, ми завжди готові до діалогу", - сказав він.
Зеленський додав, що дуже важливий момент - що саме шукав угорський дрон. І ось тут Угорщина починає робити дуже небезпечні для неї речі.
"Оце дуже важливо, що розвідник угорський вивчає на території України. Я, в принципі, розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі. Дуже небезпечні речі, передусім для себе", - зазначив президент.
Угорська провокація з розвіддроном: що відомо
26 вересня Зеленський заявив, що угорські розвідувальні дрони могли порушити повітряний простір України. Про це доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Дрон, ймовірно, вишукував українську оборонну промисловість.
Попри те, що Генеральний штаб ЗСУ продемонстрував докази порушення повітряного простору України угорським дроном, угорське міністерство оборони взялося брехати, що порушень нібито не було, як і безпілотників. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто насмілився заявити, що Зеленський буцімто "збожеволів".
Втім, Сійярто швидко поставили на місце - це зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який порекомендував угорцю стежити за словами та відзначив "лицемірство й моральну деградацію" уряду Віктора Орбана. А Зеленський суворо попередив Угорщину, що наступного разу Україна відреагує на провокацію значно жорсткіше.