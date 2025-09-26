ua en ru
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет

Киев, Пятница 26 сентября 2025 21:38
UA EN RU
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные будут реагировать в случае, если неподалеку от границы с Венгрией вновь зафиксируют беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что на границе Украины и Венгрии зафиксировали дроны-разведчики.

"Я поручил военным провести полную проверку и в следующий раз, если такие дроны еще будут, реагировать соответственно - для обороны нашего государства", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что украинцы сейчас лучшие в Европе в вопросе защиты от любых дронов. И Украина готова делиться опытом с другими странами, которые нуждаются в надежной защите от дроновых угроз. По этому вопросу сейчас идут переговоры с десятками стран в Европе и на Ближнем Востоке. Также Киев предложил Вашингтону одно из самых перспективных соглашений.

Президент обратил внимание, что в Дании, Норвегии и государствах Балтии постоянно возникают инциденты с российскими дронами.

"По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов Россия может использовать танкеры - в качестве площадки старта и управления дронами. И это непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал", - подчеркнул Зеленский.

Венгерские дроны в воздушном пространстве Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему о том, что венгерские дроны могли нарушить воздушное пространство Украины.

Речь о разведывательных дронах, которые, вероятно, следили за украинской оборонной промышленностью.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ дерзко заявил, что Зеленский "сошел с ума".

