ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Киев, Четверг 23 октября 2025 12:05
UA EN RU
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики Фото: в 12 регионах 23 октября выключают свет по графикам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за новых ударов России по энергосистеме в Украине действуют почасовые отключения света. Они введены в Киеве и большинстве областей.

Где именно выключают свет и где смотреть графики - рассказывает РБК-Украина в материале.

Сегодня, 23 октября свет по графикам отключают в 12 регионах Украины с 07:00 по 23:00.

Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Киев

В столице график отключений разбит на 30-минутные интервалы. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети, отмечают в ДТЭК.

Электричество для потребителей отключают по следующему графику:

Подгруппа 1.1 отключения:
с 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00

Подгруппа 1.2 отключения:
с 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00

Подгруппа 2.1 отключение:
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00

Подгруппа 2.2 отключение:
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00

Подгруппа 3.1 отключение:
с 13:00 до 21:00

Подгруппа 3.2 отключение:
с 13:00 до 21:00

Подгруппа 4.1 отключение:
с 17:00 до 21:00

Подгруппа 4.2 отключение:
с 17:00 до 21:00

Подгруппа 5.1 отключение:
с 07:00 до 14:00

Подгруппа 5.2 отключение:
с 07:00 до 14:00

Подгруппа 6.1 отключение:
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00

Подгруппа 6.2 отключение:
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00

Наибольший промежуток без света, указанный в графиках, для киевлян составляет 9 часов.

Отметим, что жители Киева могут ознакомиться с графиком почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В ДТЭК Киевские региональные электросети также проинформировали что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.

Проверить свой график отключений жители Киевщины могут на таких ресурсах, указав свой адрес, а именно:

Полтавская область

На Полтавщине в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, с 07:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

Там без света в среднем потребители по 3 часа. Графики есть на сайте облэнерго.

По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Черкасская область

В Черкасской области часы отсутствия электроснабжения по таким очередям (подочереди):

1.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

4.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

4.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Максимальный промежуток с обесточиванием - 2 часа. Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Черниговская область

Область, которая дольше всего живет в режиме отключений света, является Черниговская. Там ограничения действуют еще с 1 октября, ведь российские войска чуть ли не ежедневно терроризируют объекты энергетики в регионе.

Максимальный промежуток времени без света 6-6,5 часов.

График почасовых отключений (ГПВ) на 23 октября можно посмотреть на сайте облэнерго. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета также можно:

По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Харьковская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" в Харьковской области применены графики почасовых отключений (ГПВ) объемом 1,5 очереди.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди), и непосредственно сам график можно найти на сайте "Харьковоблэнерго" и в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго. Новости".

Жителям Харьковщины сначала необходимо открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свой адрес и определить, к какой очереди он относится.

Сумская область

На Сумщине выключают свет объемом 1,5 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго + 30 мин в начале обесточивания и в конце - на осуществление переключений.

Узнать свою очередь/очередь потребители могут на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Житомирская область

В Житомирской области графики действуют объемом 1,5 очереди. Жители могут узнать свой график по поиску очереди и подочереди по адресу на сайте облэнерго. Выберите РЭС-населенный пункт-улицу или переулок. Максимальный промежуток без света - 3 часа.

По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Запорожская область

По Запорожской области также применены графики почасовых отключений (ГПВ). Одновременно будут отключаться полторы очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение) следующие:

1.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

1.2: 12:00 - 15:30

2.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

2.2: 22:30 - 23:30

3.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

3.2: 15:30 - 19:00

4.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

4.2: 06:30 - 08:30

5.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

5.2: 19:00 - 22:30

6.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

6.2: 08:30 - 12:00

Максимальный промежуток без света - 3,5 часа.

Перечень обесточиваемых адресов можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".

Днепропетровская область

График отключений на Днепропетровщине разбит по принципу, как в столице, на 30-минутные интервалы, а каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.

Актуальную информацию также можно получить на сайте ДТЭК, в чат-боте Viber и Telegram.

Кировоградская область

В Кировоградской области введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей до трех очередей одновременно. Они будут применяться в Кропивницком и Александрийском районах.

Очередь 1.1: 09-11, 17-19

Очередь 1.2: 09-11, 17-19

Очередь 2.1: 09-11, 17-19

Очередь 2.2: 11-13, 19-21

Очередь 3.1: 11-13, 19-21

Очередь 3.2: 11-13, 19-21

Очередь 4.1: 13-15, 21-23

Очередь 4.2: 13-15, 21-23

Очередь 5.1: 07-09, 13-15, 21-23

Очередь 5.2: 15-17

Очередь 6.1: 07-09, 15-17

Очередь 6.2: 07-09, 15-17

Максимальный промежуток без света - 2 часа.

Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Николаевская область

На Николаевщине 23 октября часть потребителей также без света. Это связано ремонтами, техническими обслуживаниями, реконструкциями и модернизациями, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". Адреса можно узнать здесь.

Ситуация в энергетике в Украине на фоне российских атак

Напомним, что потребление электроэнергии остается высоким из-за сложной ситуации, обусловленной российскими ударами и холодной погодой.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Этой ночью под ударом были объекты на Харьковщине и Черниговщине.

На данный момент в Украине не применяются аварийные графики отключений. Действуют ограничения мощности для промышленных предприятий и потребителей по плановым графикам. Но изменения в ситуации не исключены.

Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, после того, как масштабные обстрелы РФ не смогли вывести из строя украинскую энергосистему, оккупанты изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли".

Если раньше удары наносились сотнями ракет одновременно по объектам НЭК "Укрэнерго" и электростанциям, теперь атаки направлены на целые энергетические районы, включая подстанции и генерацию операторов распределительных сетей.

Зайченко добавил в комментарии РБК-Украина, что аварийные отключения могут продолжаться в течение недели, а в отдельных регионах - и дольше.

Больше о ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина "Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины".

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Отключения света Энергетики
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию