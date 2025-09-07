ГСЧС показала последствия нового удара дроном по Сумской ОВА (фото)
Российские военные сегодня, 7 сентября, в очередной раз совершили атаку на областную военную администрацию Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
Сегодня днем российские войска ударным дроном в очередной раз ударили по центру Сум. По данным спасателей взрывной волной повреждено административное здание, также возникло возгорание.
"Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар", - добавили в службе.
По предварительной информации, пока известно, что в результате вражеского удара были травмированы 2 взрослых и 2 детей.
Заметим, что ранее глава Сумской ОВА Олег Григовор отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и призвал жителей города и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Подробнее о сегодняшней атаке на город можно узнать в материале РБК-Украина.
Атака на Украину 7 сентября
Напомним, что этой ночью российские военные совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Всего в течение ночи оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.
В частности, только в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями и среди них 4 жилые многоэтажки.
Стоит отметить, что Министерство обороны Российской Федерации сегодня утром отчиталось, что в течение этой атаки ими были поражены "все предназначенные объекты". Хотя о жилых домах и погибших гражданских оккупанты цинично умолчали.
Стоит заметить и то, что Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева.
В общем известно, что в течение ночи пострадало 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.
Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.