ГСЧС показала последствия нового удара дроном по Сумской ОВА (фото)

Российские военные сегодня, 7 сентября, в очередной раз совершили атаку на областную военную администрацию Сум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Сегодня днем российские войска ударным дроном в очередной раз ударили по центру Сум. По данным спасателей взрывной волной повреждено административное здание, также возникло возгорание. "Специалисты ГСЧС ликвидировали пожар", - добавили в службе. По предварительной информации, пока известно, что в результате вражеского удара были травмированы 2 взрослых и 2 детей. Заметим, что ранее глава Сумской ОВА Олег Григовор отметил, что угроза повторных ударов сохраняется и призвал жителей города и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.