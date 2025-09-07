Циничная версия Кремля: Минобороны РФ отчиталось, что поражены "все предназначенные объекты"

Российское ведомство отрапортовало о "поражении всех установленных целей" в столице и других регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Минобороны России заявило, что сегодня, 7 сентября, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

Они заявили, что, в том числе, удары пришлись по:

промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева,

логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары не наносились", - заявили в министерстве.

Примечательно, что об ударах по жилым домам столицы российские военные решили не сообщать.