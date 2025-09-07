ua en ru
Циничная версия Кремля: Минобороны РФ отчиталось, что поражены "все предназначенные объекты"

Россия, Воскресенье 07 сентября 2025 16:16
Циничная версия Кремля: Минобороны РФ отчиталось, что поражены "все предназначенные объекты" Фото: россияне цинично описали удары по Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российское ведомство отрапортовало о "поражении всех установленных целей" в столице и других регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Минобороны России заявило, что сегодня, 7 сентября, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины.

Они заявили, что, в том числе, удары пришлись по:

  • промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева,
  • логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены. По другим объектам в пределах Киева удары не наносились", - заявили в министерстве.

Примечательно, что об ударах по жилым домам столицы российские военные решили не сообщать.

Удар РФ по Киеву 7 сентября

Напомним, что этой ночью российские военные совершили массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 7 сентября. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет.

В частности, только в Киеве зафиксировано более 10 локаций с повреждениями. Среди них 4 жилые многоэтажки, которые были повреждены.

Более того, этой ночью Россия впервые атаковала здание правительства в центре Киева, там возник пожар. В общем известно, что в течение ночи пострадало 20 человек, еще 2 человека погибли. Это была мать с трехмесячным сыном.

Больше о последствиях обстрела, можно узнать в материале РБК-Украина.

