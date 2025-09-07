РФ дроном ударила по центру Сум: повреждено здание ОВА, есть раненые

Российские войска ударным дроном в очередной раз ударили по центру Сум. В результате обстрела повреждено здание ОГА, а также ранена 60-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Час назад вражеский ударный дрон снова атаковал центр Сум - площадь Независимости. Ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Медики обследуют пострадавшую", - отметил Григоров.

Глава Сумской ОГА также сообщил, что обстрелом повреждено здание Сумской ОГА. На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки.

"Угроза повторных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - добавил он.

Количество пострадавших возросло

Григоров добавил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на центр Сум возросло до четырех человек.

"Также ранен 13-летний мальчик, а у его 6-летнего брата - стрессовая реакция после взрыва. Позже за помощью к медикам обратился 30-летний мужчина", - подчеркнул глава Сумской ОГА.