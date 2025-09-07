ua en ru
ДСНС показала наслідки нового удару дроном по Сумській ОВА (фото)

Суми, Неділя 07 вересня 2025 16:41
ДСНС показала наслідки нового удару дроном по Сумській ОВА (фото) Фото: росіяни атакували Суми (facebook.com DSNSZP)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові сьогодні, 7 вересня, вчергове здійснили атаку на обласну військову адміністрацію Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень російські війська ударним дроном вчергове вдарили по центру Сум. За даними рятувальників вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння.

"Фахівці ДСНС ліквідували пожежу", - додали в службі.

За попередньою інформацією, наразі відомо, що внаслідок ворожого удару було травмовано 2 дорослих та 2 дітей.

Зауважимо, що раніше глава Сумської ОВА Олег Григовор наголосив, що загроза повторних ударів зберігається та закликав мешканців міста та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Детальніше про сьогоднішню атаку на місто можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну 7 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Загалом протягом ночі окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

Зокрема, лише у Києві зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями й серед них 4 житлові багатоповерхівки.

Варто зазначити, що Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні вранці відзвітувало, що протягом цієї атаки ними були уражені "всі призначені об'єкти". Хоча про житлові будинки та загиблих цивільних окупанти цинічно промовчали.

Варто зауважити й те, що Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.

Загалом відомо, що протягом ночі постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.

Більше про наслідки обстрілу, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

