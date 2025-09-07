ДСНС показала наслідки нового удару дроном по Сумській ОВА (фото)

Російські військові сьогодні, 7 вересня, вчергове здійснили атаку на обласну військову адміністрацію Сум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій.

Зауважимо, що раніше глава Сумської ОВА Олег Григовор наголосив, що загроза повторних ударів зберігається та закликав мешканців міста та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, наразі відомо, що внаслідок ворожого удару було травмовано 2 дорослих та 2 дітей.

Сьогодні вдень російські війська ударним дроном вчергове вдарили по центру Сум. За даними рятувальників вибуховою хвилею пошкоджено адміністративну будівлю, також виникло загоряння.

Атака на Україну 7 вересня

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Загалом протягом ночі окупанти випустили рекордні 810 дронів та 13 ракет.

Зокрема, лише у Києві зафіксовано понад 10 локацій з пошкодженнями й серед них 4 житлові багатоповерхівки.

Варто зазначити, що Міністерство оборони Російської Федерації сьогодні вранці відзвітувало, що протягом цієї атаки ними були уражені "всі призначені об'єкти". Хоча про житлові будинки та загиблих цивільних окупанти цинічно промовчали.

Варто зауважити й те, що Росія вперше атакувала будівлю уряду у центрі Києва.

Загалом відомо, що протягом ночі постраждало 20 людей, ще 2 людини загинули. Це була мати з тримісячним сином.

