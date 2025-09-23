ua en ru
Второй шанс "Кременчуга": чемпион Украины по хоккею узнал соперников в Континентальном кубке

Георгени, Вторник 23 сентября 2025 20:48
Второй шанс "Кременчуга": чемпион Украины по хоккею узнал соперников в Континентальном кубке Фото: "Кременчуг" во второй раз в истории сыграет на евроарене (ХК "Кременчуг")
Автор: Андрей Костенко

Чемпион Украины по хоккею "Кременчуг" получил соперников и расписание матчей во втором раунде Континентального кубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

С кем чемпионы сыграют на старте

Украинская команда попала в группу B, где ее соперниками станут венгерский "Будапешт", сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени". Именно румынский клуб будет принимать матчи этого этапа.

Турнир состоится с 17 по 19 октября. Каждая команда сыграет по одному матчу против соперников в квартете. Только победители групп получат путевку в следующий раунд.

Расписание матчей:

17 октября (пятница)

  • "Кременчуг" - "Будапешт"
  • "Георгени" - "Црвена Звезда"

18 октября (суббота)

  • "Црвена Звезда" - "Кременчуг"
  • "Будапешт" - "Георгени"

19 октября (воскресенье)

  • "Будапешт" - "Црвена Звезда"
  • "Георгени" - "Кременчуг"

Что дальше

В полуфинале победители групп второго раунда присоединятся к шестерым рейтинг-фаворитам соревнования:

  • "ГКС Катовице" (Польша)
  • "Ноттингем Пантерс" (Великобритания)
  • "Гернинг Блю Фокс" (Дания)
  • "Дюк д'Анже" (Франция)
  • "Торпедо" Усть-Каменогорск (Казахстан)
  • "Кортина" (Италия)

Этот этап пройдет в ноябре. По две лучшие команды из полуфинальных групп выйдут в грандфинал, который состоится 15-18 января 2026 года. Хозяином решающего этапа станет одна из команд-участниц.

Второй старт "Кременчуга"

Для "Кременчуга" это будет второе в истории выступление в Континентальном кубке. Впервые коллектив с Полтавщины играл в европейском соревновании в сезоне-2022/23, однако не смог преодолеть первый этап.

"Кременчуг" представляет Украину как действующий чемпион. В драматичной финальной серии клуб одолел "Киев Кэпиталз" со счетом 4:3 по победам.

В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.

Ранее мы сообщали, что вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве.

Также читайте, как "Флорида" продлила "канадское проклятие" в Кубке Стэнли.

