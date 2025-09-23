Второй шанс "Кременчуга": чемпион Украины по хоккею узнал соперников в Континентальном кубке

Чемпион Украины по хоккею "Кременчуг" получил соперников и расписание матчей во втором раунде Континентального кубка.

С кем чемпионы сыграют на старте

Украинская команда попала в группу B, где ее соперниками станут венгерский "Будапешт", сербская "Црвена Звезда" и румынский "Георгени". Именно румынский клуб будет принимать матчи этого этапа.

Турнир состоится с 17 по 19 октября. Каждая команда сыграет по одному матчу против соперников в квартете. Только победители групп получат путевку в следующий раунд.

Расписание матчей:

17 октября (пятница)

"Кременчуг" - "Будапешт"

"Георгени" - "Црвена Звезда"

18 октября (суббота)

"Црвена Звезда" - "Кременчуг"

"Будапешт" - "Георгени"

19 октября (воскресенье)

"Будапешт" - "Црвена Звезда"

"Георгени" - "Кременчуг"

Что дальше

В полуфинале победители групп второго раунда присоединятся к шестерым рейтинг-фаворитам соревнования:

"ГКС Катовице" (Польша)

"Ноттингем Пантерс" (Великобритания)

"Гернинг Блю Фокс" (Дания)

"Дюк д'Анже" (Франция)

"Торпедо" Усть-Каменогорск (Казахстан)

"Кортина" (Италия)

Этот этап пройдет в ноябре. По две лучшие команды из полуфинальных групп выйдут в грандфинал, который состоится 15-18 января 2026 года. Хозяином решающего этапа станет одна из команд-участниц.

Второй старт "Кременчуга"

Для "Кременчуга" это будет второе в истории выступление в Континентальном кубке. Впервые коллектив с Полтавщины играл в европейском соревновании в сезоне-2022/23, однако не смог преодолеть первый этап.

"Кременчуг" представляет Украину как действующий чемпион. В драматичной финальной серии клуб одолел "Киев Кэпиталз" со счетом 4:3 по победам.

В прошлом сезоне в Континентальном кубке играл столичный "Сокол": он проиграл все три матча группового этапа.