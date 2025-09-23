Другий шанс "Кременчука": чемпіон України з хокею дізнався суперників у Континентальному кубку

Чемпіон України з хокею "Кременчук" отримав суперників та розклад матчів у другому раунді Континентального кубка.

З ким чемпіони зіграють на старті

Українська команда потрапила до групи B, де її суперниками стануть угорський "Будапешт", сербська "Црвена Звезда" та румунський "Георгені". Саме румунський клуб прийматиме матчі цього етапу.

Турнір відбудеться з 17 до 19 жовтня. Кожна команда зіграє по одному матчу проти суперників у квартеті. Лише переможці груп здобудуть путівку до наступного раунду.

Розклад матчів:

17 жовтня (п'ятниця)

"Кременчук" – "Будапешт"

"Георгені" – "Црвена Звезда"

18 жовтня (субота)

"Црвена Звезда" – "Кременчук"

"Будапешт" – "Георгені"

19 жовтня (неділя)

"Будапешт" – "Црвена Звезда"

"Георгені" – "Кременчук"

Що далі

У півфіналі переможці груп другого раунду доєднаються до шістьох рейтинг-фаворитів змагання:

"ГКС Катовіце" (Польща)

"Ноттінгем Пантерс" (Велика Британія)

"Гернінг Блю Фокс" (Данія)

"Дюк д'Анже" (Франція)

"Торпедо" Усть-Каменогорськ (Казахстан)

"Кортіна" (Італія)

Цей етап пройде в листопаді. По дві найкращі команди з півфінальних груп вийдуть до грандфіналу, який відбудеться 15-18 січня 2026 року. Господарем вирішального етапу стане одна з команд-учасниць.

Другий старт "Кременчука"

Для "Кременчука" це буде другий в історії виступ у Континентальному кубку. Вперше колектив з Полтавщини грав у європейському змаганні в сезоні-2022/23, однак не зміг подолати перший етап.

"Кременчук" представляє Україну як чинний чемпіон. У драматичній фінальній серії клуб здолав "Київ Кепіталз" з рахунком 4:3 за перемогами.

У минулому сезоні в Континентальному кубку грав столичний "Сокіл": він програв усі три матчі групового етапу.