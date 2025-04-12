"Золотой" камбэк "Кременчуга": невероятная развязка чемпионата Украины по хоккею (видео)

"Кременчуг" во второй раз в истории стал чемпионом Украины по хоккею. Для того, чтобы выявить сильнейшего понадобились все семь матчей финальной серии.

В решающем противостоянии за "золото" сошлись вторая и четвертая команды по результатам регулярного чемпионата - "Киев Кэпиталз" и "Кременчуг" соответственно. В полуфинале "Кременчуг" одолел победителя регулярного сезона и действующего на тот момент чемпиона Украины - киевский "Сокол".

В финале команда с Полтавщины соревновалась с другим столичным коллективом, который в свою очередь в полуфинале одолел одесский "Шторм".

Как прошла финальная серия

Для выявления чемпиона-2025 понадобилось все семь матчей серии до четырех побед одного из соперников. "Кременчуг" проиграл первый матч, выиграл второй, но потом уступил в трех поединках подряд. Таким образом "Киев Кэпиталз" для первого в своей истории "золота" надо было выиграть еще один матч. В свою очередь "Кременчуг" уже не имел права на ошибку.

Дело дошло до решающего седьмого поединка, который играли в Киеве. "Кэпиталз" открыли счет в начале третьего периода и были очень близки к общей победе. Но все перевернулось в конце основного времени.

За три минуты до финальной сирены игрока столичной команды Сергея Черненко удалили на четыре минуты за удар клюшкой. Вскоре штрафное наказание получил его одноклубник Никита Лесников. "Кременчуг" снял вратаря и играл в формате 6 на 3, что принесло результат: за 26 секунд до завершения основного времени Виталий Лялька забросил шайбу, переведя игру в овертайм. А в дополнительное время гости забросили "золотую" шайбу - отличился Богдан Середницкий.

Таким образом "Кременчуг" стал чемпионом Украины сезона-2024/25, Это второе "золото" коллектива с Полтавщины. Ранее он триумфовал в 2020 году.

Финальная серия ЧУ-2024/25

"Киев Кэпиталз " - "Кременчуг" - 3:2 (овертайм)

" - "Кременчуг" - 3:2 (овертайм) "Киев Кэпиталз" - "Кременчуг " - 1:4

" - 1:4 "Кременчуг" - "Киев Кэпиталз " - 3:4

" - 3:4 "Кременчуг" - "Киев Кэпиталз " - 1:3

" - 1:3 "Киев Кэпиталз" - "Кременчуг " - 2:3

" - 2:3 "Кременчуг " - "Киев Кэпиталз" - 3:2 (овертайм)

" - "Киев Кэпиталз" - 3:2 (овертайм) "Киев Кэпиталз" - "Кременчуг " - 1:2 (овертайм)

Кроме чемпиона и призеров, Федерация хоккея наградила лучших игроков турнира.

Победителями в индивидуальных номинациях стали:

Вратарь - Эдуард Захарченко ("Кременчуг")

- Эдуард Захарченко ("Кременчуг") Защитник - Денис Бердникс ("Киев Кэпиталз")

- Денис Бердникс ("Киев Кэпиталз") Нападающий - Ярослав Панченко ("Киев Кэпиталз")

- Ярослав Панченко ("Киев Кэпиталз") Лучший в регулярном чемпионате - Виктор Захаров ("Сокол")

- Виктор Захаров ("Сокол") Лучший в плей-офф - Глеб Кривошапкин ("Кременчуг")

- Глеб Кривошапкин ("Кременчуг") Лучший бомбардир - Виталий Лялька ("Кременчуг")

- Виталий Лялька ("Кременчуг") Лучший молодой игрок - Максим Жовтяк ("Днепр")

- Максим Жовтяк ("Днепр") Лучший тренер - Вадим Шахрайчук ("Киев Кэпиталз")

Чемпионат Украины по хоккею: что известно

Национальное первенство разыгрывается с 1993 года. За все время в турнире участвовали 74 команды, многие из которых, правда, провели лишь по 1-2 сезона. Ни один коллектив не играл во всех чемпионатах - даже "Сокол" исчезал с хоккейной карты на шесть лет.

Призерами ЧУ в разные годы становились 25 клубов, победителями - семь.

Список чемпионов Украины по хоккею