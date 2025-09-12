ua en ru
Вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве: как это возможно

Пятница 12 сентября 2025 21:00
Вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве: как это возможно Фото: Хоккеисты "Киев Кэпиталз" (facebook.com/hckyivcapitals)
Автор: Андрей Костенко

Клуб "Киев Кэпиталз" получил разрешение от Федерации хоккея Украины на участие Балтийской лиге и уже завтра проведет первый поединок в новом для себя турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Решение вице-чемпионов

Вторая команда Украины по результатам прошлого сезона, уже по завершении чемпионата Украины-2024/25 объявила о планах присоединения к Балтийской хоккейной лиге (БХЛ) - международному проекту с участием команд из Латвии, Литвы и Эстонии.

Для легализации намерений необходимо было разрешение ФХУ, хотя и до его предоставления команда активно проводила трансферную политику с оглядкой на новый для себя турнир. В состав привлекли много легионеров из балтийских стран, а также украинцев, с начала полномасштабной войны выступавших за рубежом.

Официальное разрешение ФХУ сняло все возможные барьеры. Поэтому уже 13 сентября подопечные Олега Тимченко стартуют в чемпионате БХЛ. Первым соперником киевлян станет латвийский "Земгале", который в предыдущем сезоне дошел до финала турнира. Матч состоится в Елгаве.

Домашней ареной "Кэпиталз" станет ледовый стадион Inbox.lv в пригороде Риги. Там столичный коллектив примет таллиннский "Пантер" (17 сентября) и латвийскую "Лиепаю" (20 сентября). Всего в регулярном первенстве лиги будут соревноваться 9 коллективов.

Будет ли "Кэпиталз" параллельно играть в чемпионате Украины - пока неизвестно.

Вице-чемпион Украины по хоккею будет играть в иностранном первенстве: как это возможно

"Киев Кэпиталз" против "Кременчуга" в финале ЧУ-2024/25 (фото: facebook.com/hckyivcapitals)

Что известно о "Киев Кэпиталз"

Хоккейный клуб был основан в столице Украины в 2023 году. Принял участие в двух чемпионатах Украины.

По итогам регулярного сезона-2023/24 "столичные" заняли четвертое место в турнирной таблице. А в плей-офф проиграли будущему чемпиону - киевскому "Соколу".

В прошлом регулярном чемпионате "Кэпиталз" финишировали уже вторыми. В полуфинале плей-офф одолели одесский "Шторм". А в драматическом финале проиграли битву за "золото" "Кременчугу".

В структуре клуба "Киев Кэпиталз" кроме мужской, также функционируют женская, молодежная и детская команда хоккейной школы "Льдинка".

Что такое Балтийская лига

Международная хоккейная лига, основанная в 2018 году. Объединяет профессиональные клубы из Эстонии, Литвы и Латвии. Первый сезон лиги официально стартовал в ноябре 2020 года.

В чемпионате БХЛ-2025/26 будут играть:

"Мого" (Латвия) - чемпион последних двух лет

"Земгале" (Латвия) - финалист последних двух лет

"Пантер" (Эстония) - полуфиналист прошлого розыгрыша

"Хоккей Панкс Вильнюс" (Литва) - полуфиналист прошлого розыгрыша

"Энергия Электренай" (Литва) - не прошли в плей-офф

"Призма Рига" (Латвия) - не прошли в плей-офф

ХК "Рига" (Латвия) - не прошли в плей-офф

"Лиепая" (Латвия) - выступали с 2014 до 2022, в этом году вернулись

"Киев Кэпиталз" (Украина) - новичок турнира

Хоккей Чемпионат Украины
