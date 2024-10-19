"Сокол" проиграл второй матч Континентального кубка: какие шансы выйти из группы
Киевский "Сокол" уступил словенскому "Есенице" во втором раунде Континентального кубка-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Континентальный кубок, 2-й раунд, группа C
"Есенице" – "Сокол" – 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)
Шайбы: Светина, 03:27, 23:48, Лесничар, 16:12, Чимжар, 24:45, Силланпяя, 38:15 – Захаров, 18:54, Благой, 28:51
Самая титулованная команда пропавшей с карты мира Югославии быстро повела в счете. Это Светина с близкого расстояния переиграл Петрова после передачи Чимжаря. А под занавес стартового периода Лесничар на "пятаке" замкнул передачу того же Чимжаря в большинстве.
"Соколята" успели ответить еще до первого перерыва. На предпоследней минуте Захаров бросил с дистанции после передачи Благого. Однако, на старте второй 20-минутки "Есенице" отличился еще дважды – Светина классно подставил клюшку под бросок партнера от борта, а Чимжар разобрался на "пятаке" после выстрела Селана от синей линии.
Команда Олега Шафаренко снова ответила одной шайбой – Благой протолкнул "диск" за линию при численном преимуществе киевлян. Однако под занавес второго периода словенский коллектив укрепил собственное преимущество усилиями Силланпяи, который метко бросил из центральной зоны после передачи из-за ворот.
В третьей 20-минутке зрители не дождались ни одной шайбы. "Есенице" одержал вторую победу и вырвался в главные претенденты на единственную путевку в следующий раунд турнира. Тем временем "Сокол" досрочно потерял все шансы на выход из группы, а в воскресенье попытается закрыть мини-турнир утешительной победой над хорватским "Сисаком".
К слову, накануне "Сокол" отстал в перестрелке с "Риттеном" на одну шайбу.
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