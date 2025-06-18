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"Флорида" продлила "канадское проклятие", оставив Кубок Стэнли в США

Санрайз, Среда 18 июня 2025 10:27
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"Флорида" продлила "канадское проклятие", оставив Кубок Стэнли в США Фото: "Флорида" триумфовала в НХЛ второй год подряд (x.com/nhl)
Автор: Андрей Костенко

Хоккеисты "Флориды Пантерз" стали обладателями Кубка Стэнли по итогам сезона НХЛ-2024/25. В шестом матче финальной серии "пантеры" разгромили "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:1 и завершили серию в свою пользу - 4:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Как прошел решающий матч

Героем поединка стал Сэм Райнхарт, который оформил покер: нападающий забросил четыре шайбы, две из которых в пустые ворота соперника. Еще один гол в составе "Флориды" записал на свой счет Мэтью Ткачак.

Для "Флориды" это второй Кубок Стэнли подряд и второй в истории клуба. В прошлом сезоне команда также победила "Эдмонтон", но для этого понадобилось семь матчей. Таким образом "Пантерз" стали первой командой с 2021 года, которая смогла защитить титул.

Самым ценным игроком плей-офф был признан Сэм Беннетт. Он стал лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли, забросив 15 шайб.

&quot;Флорида&quot; продлила &quot;канадское проклятие&quot;, оставив Кубок Стэнли в США

"Канадское проклятие"

Для "Эдмонтона" это поражение стало вторым подряд в финалах НХЛ, что в последний раз случалось еще в 1977-1978 годах с "Бостоном". В целом это уже четвертое поражение "нефтяников" в финальной серии.

Несмотря на богатые хоккейные традиции и статус родины хоккея, канадские клубы НХЛ не могут завоевать Кубок Стэнли уже более трех десятилетий. Последний раз трофей поехал в Канаду еще в сезоне-1992/93, когда "Монреаль Канадиенс" одолели "Лос-Анджелес Кингз" в пяти матчах.

С тех пор канадские клубы восемь раз доходили до финала, но ни разу не смогли довести дело до чемпионства.

Этот затяжной период без титулов вызывает немало эмоций среди канадских болельщиков. Фаны и эксперты в Канаде уже называют это "канадским проклятием Кубка Стэнли", которое никак не может быть снято.

Ранее сообщили, что Джима, Мандзин и братья Бё попали в звездный состав биатлонной шоу-гонки в Германии.

Также писали, что МОК на фоне ослабления санкций принял решение о выступлении российских хоккеистов на Олимпиаде.

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