"Флорида" продлила "канадское проклятие", оставив Кубок Стэнли в США

Хоккеисты "Флориды Пантерз" стали обладателями Кубка Стэнли по итогам сезона НХЛ-2024/25. В шестом матче финальной серии "пантеры" разгромили "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 5:1 и завершили серию в свою пользу - 4:2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги .

Как прошел решающий матч

Героем поединка стал Сэм Райнхарт, который оформил покер: нападающий забросил четыре шайбы, две из которых в пустые ворота соперника. Еще один гол в составе "Флориды" записал на свой счет Мэтью Ткачак.

Для "Флориды" это второй Кубок Стэнли подряд и второй в истории клуба. В прошлом сезоне команда также победила "Эдмонтон", но для этого понадобилось семь матчей. Таким образом "Пантерз" стали первой командой с 2021 года, которая смогла защитить титул.

Самым ценным игроком плей-офф был признан Сэм Беннетт. Он стал лучшим снайпером розыгрыша Кубка Стэнли, забросив 15 шайб.

"Канадское проклятие"

Для "Эдмонтона" это поражение стало вторым подряд в финалах НХЛ, что в последний раз случалось еще в 1977-1978 годах с "Бостоном". В целом это уже четвертое поражение "нефтяников" в финальной серии.

Несмотря на богатые хоккейные традиции и статус родины хоккея, канадские клубы НХЛ не могут завоевать Кубок Стэнли уже более трех десятилетий. Последний раз трофей поехал в Канаду еще в сезоне-1992/93, когда "Монреаль Канадиенс" одолели "Лос-Анджелес Кингз" в пяти матчах.

С тех пор канадские клубы восемь раз доходили до финала, но ни разу не смогли довести дело до чемпионства.

Этот затяжной период без титулов вызывает немало эмоций среди канадских болельщиков. Фаны и эксперты в Канаде уже называют это "канадским проклятием Кубка Стэнли", которое никак не может быть снято.