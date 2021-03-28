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Кількість затриманих на протестах в Білорусі наближається до 250

Новость на русском → Мінськ, Неділя 28 березня 2021 09:35
Кількість затриманих на протестах в Білорусі наближається до 250 Фото: протести в Білорусі (facebook com SputnikPolskaOfficial)
Автор: РБК-Україна

Кількість затриманих на протестах в Білорусі 27 березня зросло до 245 осіб. Більшість затриманих - жителі Мінська.

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Повідомляється, що силовики затримували протестуючих в Новогрудці, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку і Барановичах.

Відзначимо, вчора силові структури стягнули до Мінська спецтехніку, а люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася там після Дня Волі. Крім того, місцевий Слідчий комітет відкрив кримінальну справу за статтею про грубе порушення порядку після закликів Telegram-каналах до участі в несанкціонованих протестах.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що силові органи повинні мати "адекватні інструменти реагування" в разі нових протестів в країні.

Тим часом штаб опозиціонерки Світлани Тихановскої представив свій проект нової конституції Білорусі. Крім того, вона оголосила нову хвилю протестів у країні та розраховує, що нові вибори президента зможуть провести вже в цьому році.

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