Україна не втримала перемогу проти Фінляндії і відпустила Францію у відборі на ЧС

Збірна України не змогла втримати перемогу проти Фінляндії у другому матчі відбору на Чемпіонат світу-2022. На гол Мораєса фіни відповіли результативним ударом з пенальті від Пуккі - 1:1.

У матчі з фінами Андрій Шевченко провів невелику ротацію складу - замість Кривцова, Сидорчука та Шапаренко на поле зі старту вийшли Соболь, Макаренко і Зубков. В цілому стартовий склад України виглядав так: Бущан - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Соболь - Макаренко, Зінченко, Малиновський - Зубков, Яремчук.

Фото: склад збірної України (facebook.com/uafukraine)

Зі старту "жовто-сині" взяли м'яч під контроль і почали грати з позиції сили. Фіни ж намагалися грати на контратаках. Ближче до середини тайму українці стали створювати певну небезпеку біля воріт Йоронена. Спершу Зубков головою небезпечно пробивав після подачі з флангу. Але м'яч від землі пройшов повз лівої стійки воріт фінів. Потім Зінченко, підхопивши м'яч після невдалого виносу, пробивав з лінії штрафного, але влучив прямо по центру. А за 6 хвилин до кінця першого тайму ще один шанс упустив Зубков. Малиновський знайшов у штрафному Яремчука, обвідний удар якого влучив у захисника і відрикошетив до Зубкову, а той з вигідної позиції запустив цілий вийшов воріт.

Вже на старті другої половини небезпечний штрафний для себе біля карного майданчика фінів заробив Малиновський, але пробив прямо в руки голкіпера. А потім в небезпечну контратаку один в один утік Пуккі, дійшов до штрафної і відпасував на Лода, який пробивав із забійної позиції, але його удар в підкаті заблокував Матвієнко. Далі українці намагалися в позиційних атаках створити небезпеку біля воріт фінів, але особливо нічого не виходило. Але за 10 хвилин до кінця матчу зіграв джокер Мораєс. Караваєв прострілив з флангу, а український бразилець швидше захисника вибіг на м'яча і переправив його у сітку з лінії воротарського майданчика - 1:0.

Фінляндія майже відразу ледь не шокувала українців. Після подачі зі штрафного "жовто-сині" забув про Араюрі. Благо капітан фінів пробив трохи повз ворота. А через пару хвилин фіни мали шанс відзначитися двічі. Спершу удар Хямяляйнена парирував Бущан, а після подачі з кутового ще один момент втратив Араюрі. Після удару захисника Фінляндії головою м'яч влучив у штангу. Але все ж фіни свого домоглися. На 88-й хвилині Миколенко під натиском Пуккі віддав м'яч супернику у штрафному майданчику, після чого завалив форварда фінів на газон. В результаті пенальті і видалення для українця. Сам Пуккі чітко реалізував одинадцятиметровий - 1:1. Під кінець зустрічі абсолютним героєм міг стати Мораєс, але його удар на 90+4 хвилині намертво взяв кіпер фінів. В підсумку нічия.

Раніше сьогодні Франція обіграла Казахстан 2:0 і очолила турнірну таблицю групи D. Наступний матч підопічні Шевченка з Казахстаном в Києві. Поєдинок відбудеться 31 березня о 21:45.