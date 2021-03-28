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Україна перейшла на літній час

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 04:55
Україна перейшла на літній час Фото: переведення часу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні о 3:00 стрілки годинники перевели на годину вперед. Країна перейшла на літній час.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Україна переходить на літній час згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року.

Час переводиться в останню неділю березня о 3:00 на одну годину вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на годину назад.

Переведення годинника на літній час здійснюється для того, щоб люди мали можливість швидше починати день та довше працювати.

Переведення годинника на зимовий час відбувається через коротку світлову добу. Перехід на літній час дає можливість зекономити енергію. Зменшення часу влітку та збільшення взимку потрібне для того, щоб люди мали змогу довше працювати і менше використовувати штучне освітлення.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, однак народні депутати відправили на повторне друге читання відповідний законопроект.

Як писало РБК-Україна, профільний комітет рекомендував у цілому схвалити цей закон.

За основу Рада прийняла його на початку березня.

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Україна перейшла на літній час
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