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"Червона зона" залишається в 10 регіонах, динаміка госпіталізацій все ще висока

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 12:00
"Червона зона" залишається в 10 регіонах, динаміка госпіталізацій все ще висока Фото: "червона зона" адаптивного карантину залишається в 10 регіонах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 28 березня "червона зона" карантину в Україні залишається в 10 регіонах. При цьому динаміка госпіталізацій залишається високою, в деяких регіонах зайнята більша частина виділених ліжко-місць для пацієнтів з COVID.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з цими даними, в розподілі регіонів за кольоровими зонами нічого не змінилося в порівнянні з вчорашнім днем. У "червоній зоні" залишаються Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

При цьому в Києві на сьогодні зайняті 84% ліжко-місць з підведеним киснем, у Вінницькій області - понад 52%, в Житомирській - більше 73%, в Київській - майже 74%, у Львівській та Миколаївській - більше 67%.

Крім того, динаміка госпіталізацій залишається високою у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Херсонській та Чернігівській областях. В останній ця динаміка протягом трьох днів складає близько 50%.

У "помаранчевій зоні" станом на сьогодні знаходяться Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Рівненська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій зоні" - тільки Херсонська область.

Нагадаємо, в "червоній зоні" діють найбільш жорсткі карантинні заходи - заборона на прийом відвідувачів у ресторанах, на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі. Що стосується обмежень щодо транспорту, то повноваження передали місцевій владі.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську з понеділка послаблять карантин.

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