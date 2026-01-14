ua en ru
Кабмин еженедельно будет проверять цены на лекарства: аптеки будут штрафовать за наценки

Среда 14 января 2026 12:17
UA EN RU
Кабмин еженедельно будет проверять цены на лекарства: аптеки будут штрафовать за наценки Фото: В Украине будут проверять цены на лекарства (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Правительство усиливает контроль за ценами на лекарства в аптеках. Кабинет министров поручил профильным органам еженедельно отслеживать стоимость медикаментов и штрафовать аптеки в случае необоснованных наценок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в условиях обстрелов энергосистемы, холодных домов и сильных морозов лекарства должны оставаться доступными для всех граждан.

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе усилить мониторинг цен на лекарственные средства в аптеках по всей стране. В случае выявления нарушений относительно торговых наценок государство будет реагировать жестко - к субъектам хозяйствования будут применять штрафные санкции.

Для контроля будет сформирован отдельный перечень лекарственных средств. По нему Минздрав совместно с Гослекслужбой будут регулярно отслеживать цены в аптечных сетях.

Напомним, с 1 марта 2025 года цены на 100 наиболее востребованных в Украине лекарственных средств уменьшились на 30%. В то же время отдельные экономические эксперты предостерегают: несмотря на формальное удешевление, в итоге расходы украинцев на лекарства могут вырасти.

РБК-Украина рассказывало о расширении программы реимбурсации "Доступные лекарства". Минздрав утвердил обновленный перечень препаратов и медизделий. В программу добавили 85 новых лекарств, а в целом она охватывает более 700 наименований для лечения широкого спектра заболеваний, которые украинцы могут получить бесплатно или с доплатой по электронному рецепту.

Также с декабря 2025 года Кабинет министров Украины разрешил реализацию лекарственных средств на автозаправочных станциях. Решение касается только безрецептурных препаратов и не распространяется на лекарства, которые отпускаются по рецепту.

