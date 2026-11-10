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Дождь, мокрый снег и тепло до +19: какая погода будет в Украине 11 ноября и когда изменится

13:26 10.11.2026 Вт
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aimg Ирина Костенко
Дождь, мокрый снег и тепло до +19: какая погода будет в Украине 11 ноября и когда изменится Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 11 ноября будет зависеть от прохождения атмосферного фронта, который принесет дождь и местами даже мокрый снег. Однако уже совсем скоро вероятен резкий "скачок тепла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности погоды в Украине 11 ноября

Эксперт рассказала, что в среду, 11 ноября, Украину будет пересекать атмосферный фронт, связанный с циклоном.

Поэтому дождь и мокрый снег ожидаются:

  • начиная с ближайшей ночи;
  • в течение всех суток 11 ноября.

"Но не одновременно, постепенно", - подчеркнула Диденко.

Она объяснила, что сначала (ночью) осадки "накроют" западные области. Позже (в течение дня) пройдут через всю Украину.

При этом на западе и севере осадки днем в среду будут прекращаться.

Температура воздуха в течение дня, по данным синоптика, ожидается в пределах +2...+7°C.

Между тем, на юге "будет очень тепло" - до +10...+14°C.

Дождь, мокрый снег и тепло до +19: какая погода будет в Украине 11 ноября и когда изменитсяПрогноз погоды по Украине на 11 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать в среду от погоды в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, 11 ноября будет ветрено.

Ночью и утром - дождь с мокрым снегом. В то время как днем среды - осадки, вероятно, прекратятся.

Температура воздуха в столице предполагается около +5 градусов Цельсия.

Читайте также: Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия

Когда в Украину может прийти резкое потепление

Специалист сообщила, что в ближайшие дни в Украине вероятен "скачок тепла".

Уже в пятницу (13 ноября) в большинстве областей ожидается +10...+15°C.

При этом на юге может быть до +14...+19°C.

Хотя в западных областях Украины температура воздуха может быть ниже - около +8...+10°C.

"Пока что только один день (потепления, - Ред.). Хотя в целом неделя тоже достаточно теплая", - констатировала Диденко.

В заключение она заметила, что погода в Украине сейчас - неустойчивая, "почти, как весенняя".

"Но ранней весной еще нет листочков, а сейчас вокруг еще много красивых желтых, красных и даже зеленых листьев... Атмосфера очень старается и пока что не допускает прорыва слишком холодного воздуха, все по сезону", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, как погода влияет на качество воздуха в Украине (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

Читайте также, какой может быть зима в Украине (по словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух).

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