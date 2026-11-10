Дощ, мокрий сніг і тепло до +19: яка погода буде в Україні 11 листопада й коли зміниться
Погода в Україні 11 листопада буде залежати від проходження атмосферного фронту, який принесе дощ і місцями навіть мокрий сніг. Проте вже зовсім скоро ймовірний різкий "стрибок тепла".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Особливості погоди в Україні 11 листопада
Експерт розповіла, що в середу, 11 листопада, Україну буде перетинати атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном.
Тому дощ і мокрий сніг очікуються:
- починаючи з найближчої ночі;
- впродовж усієї доби 11 листопада.
"Але не одночасно, поступово", - наголосила Діденко.
Вона пояснила, що спершу (вночі) опади "накриють" західні області. Пізніше (впродовж дня) пройдуть через всю Україну.
При цьому на заході та півночі опади вдень у середу будуть припинятись.
Температура повітря впродовж дня, за даними синоптика, очікується в межах +2...+7°C.
Тим часом на півдні "буде дуже тепло" - до +10...+14°C.
Прогноз погоди по Україні на 11 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати в середу від погоди в Києві
У Києві, згідно з прогнозом Діденко, 11 листопада буде вітряно.
Вночі та вранці - дощ із мокрим снігом. Тоді як вдень середи - опади, ймовірно, припиняться.
Температура повітря у столиці передбачається близько +5 градусів за Цельсієм.
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Коли в Україну може прийти різке потепління
Спеціаліст повідомила, що найближчими днями в Україні ймовірний "стрибок тепла".
Вже у п'ятницю (13 листопада), у більшості областей очікується +10...+15°C.
При цьому на півдні може бути до +14...+19°C.
Хоча у західних областях України температура повітря може бути нижча - близько +8...+10°C.
"Поки що лише один день (потепління, - Ред.). Хоча загалом тиждень також досить теплий", - констатувала Діденко.
Насамкінець вона зауважила, що погода в Україні зараз - нестійка, "майже, як весняна".
"Але ранньої весною ще нема листочків, а зараз навкруги ще багато красивого жовтого, червоного і навіть зеленого листя... Атмосфера дуже старається і поки що не допускає прориву надто холодного повітря, все за сезоном", - підсумувала експерт.
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