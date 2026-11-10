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Дощ, мокрий сніг і тепло до +19: яка погода буде в Україні 11 листопада й коли зміниться

13:26 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Дощ, мокрий сніг і тепло до +19: яка погода буде в Україні 11 листопада й коли зміниться Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 11 листопада буде залежати від проходження атмосферного фронту, який принесе дощ і місцями навіть мокрий сніг. Проте вже зовсім скоро ймовірний різкий "стрибок тепла".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості погоди в Україні 11 листопада

Експерт розповіла, що в середу, 11 листопада, Україну буде перетинати атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном.

Тому дощ і мокрий сніг очікуються:

  • починаючи з найближчої ночі;
  • впродовж усієї доби 11 листопада.

"Але не одночасно, поступово", - наголосила Діденко.

Вона пояснила, що спершу (вночі) опади "накриють" західні області. Пізніше (впродовж дня) пройдуть через всю Україну.

При цьому на заході та півночі опади вдень у середу будуть припинятись.

Температура повітря впродовж дня, за даними синоптика, очікується в межах +2...+7°C.

Тим часом на півдні "буде дуже тепло" - до +10...+14°C.

Дощ, мокрий сніг і тепло до +19: яка погода буде в Україні 11 листопада й коли змінитьсяПрогноз погоди по Україні на 11 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати в середу від погоди в Києві

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, 11 листопада буде вітряно.

Вночі та вранці - дощ із мокрим снігом. Тоді як вдень середи - опади, ймовірно, припиняться.

Температура повітря у столиці передбачається близько +5 градусів за Цельсієм.

Читайте також: Як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст: синоптики пояснили наслідки

Коли в Україну може прийти різке потепління

Спеціаліст повідомила, що найближчими днями в Україні ймовірний "стрибок тепла".

Вже у п'ятницю (13 листопада), у більшості областей очікується +10...+15°C.

При цьому на півдні може бути до +14...+19°C.

Хоча у західних областях України температура повітря може бути нижча - близько +8...+10°C.

"Поки що лише один день (потепління, - Ред.). Хоча загалом тиждень також досить теплий", - констатувала Діденко.

Насамкінець вона зауважила, що погода в Україні зараз - нестійка, "майже, як весняна".

"Але ранньої весною ще нема листочків, а зараз навкруги ще багато красивого жовтого, червоного і навіть зеленого листя... Атмосфера дуже старається і поки що не допускає прориву надто холодного повітря, все за сезоном", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода впливає на якість повітря в Україні (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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