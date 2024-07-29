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В Орловской области РФ из-за атаки дронов повреждена электростанция

Орловская область, Россия, Понедельник 29 июля 2024 01:37
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В Орловской области РФ из-за атаки дронов повреждена электростанция Фото: Орловскую область РФ атаковали беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В одном из районов Орловской области (Россия) в результате атаки беспилотников повреждена местная электростанция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

По его словам, ночью на территории Глазуновского района были сбиты два БПЛА. Пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения на местной электростанции.

"Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы", - написал Клычков.

В сети появилось видео атаки дронов от очевидцев.

Атака дронов по России

Вечером 28 июля беспилотники масштабно атаковали российскую Курскую область. В регионе работала ПВО и прогремели взрывы. В местных пабликах сообщают о поражении подстанции.

Дроны атаковали Курскую область и прошлой ночью. В селе Полевая загорелась нефтебаза.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что атаку реализовали Силы обороны Украины.

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