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Графики отключений света завтра применять не планируется, - "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 29 июля 2024 17:54
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Графики отключений света завтра применять не планируется, - "Укрэнерго" Фото: в Украине завтра не будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 30 июля, энергетики не планируют отключать свет в рамках графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются", - сказано в сообщении компании.

Там также добавили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме о применении ограничений будут предупреждать дополнительно.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина отсутствия ограничений - снижение потребления из-за похолодания и возвращение в работу двух блоков на атомных электростанциях.

Что предшествовало

Напомним, недавно в Украине несколько недель была аномальная жара. Уровень потребления электроэнергии значительно вырос, энергетики заявляли о пиковых показателях потребления.

На этом фоне для бытовых потребителей вводили жесткие ограничения электроснабжения. Света не было не только в черных зонах графиков, но и в серых. В среднем у потребителей света не было более 12 часов в сутки.

После похолодания объемы отключений света снизили. В частности, сегодня, 29 июля, графики отключений света будут действовать только два часа - с 20:00 до 22:00.

Более детально о таком улучшении ситуации с электроэнергией - в материале РБК-Украина.

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Укрэнерго Отключение света График отключения света
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