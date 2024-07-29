ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харлан принесла Украине первую награду Олимпийских игр-2024

Париж, Понедельник 29 июля 2024 22:05
UA EN RU
Харлан принесла Украине первую награду Олимпийских игр-2024 Фото: Бронзовый призер Олимпиады-2024 Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток, одолев в утешительном финале кореянку Чои Сибин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, фехтование, шпага, матч за 3-е место, женщины

Чои – Харлан – 14:15

Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чои постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).

На старте же второго преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Но тут Харлан выдала фантастический камбэк. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.

Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально – пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзы" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

На пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).

К слову, ранее дзюдоистка Билодид вылетела в 1/8 финала олимпийских соревнований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан Олимпиада 2024
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед