В РФ говорят о пожаре на подстанции в Белгородской области из-за атаки дронов

В Белгородской области (Российская Федерация) этой ночью раздались взрывы якобы в результате атаки беспилотников. В регионе была поражена подстанция, на которой вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на местные паблики и Telegram-каналы.

Огненное ЧП произошло в поселке Томаровка Яковловского городского округа.

Как пишет Telegram-канал "Пепел Белгород", данный объект был атакован беспилотниками и вспыхнул еще около полуночи.

Также отмечается, что в самом населенном пункте после этого пропал свет.

В местных чатах и Z-медиа рассказывали, что подстанция в Тамаровке подвергается атакам уже не впервые, а после нынешнего пожара также наблюдаются проблемы со связью в районе.

Также в сети показали кадры с горящей электроподстанцией.

Между тем, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале о воздушных атаках с применением беспилотников этой ночью ничего не рассказывал.

Российский чиновник около четырех часов писал о ракетной опасности для Белгорода и района, Шебекиного и Шебекинского округа, но позже заявил об отбое такой опасности.

Взрывы в РФ из-за атак дронов 29 июля

Отметим, что в эту ночь о воздушных ударах с применением беспилотников в России заявляли также в Курской и Орловской областях.

При этом в первом регионе местные власти утверждали, что силами ПВО были сбиты 13 БПЛА самолетного типа, но в сети говорили о взрывах и "прилетах" в Курской области в ряде районов и якобы о поражении подстанции.

А вот в Орловской области пожар на электроподстанции из-за удара дронов подтвердил местный губернатор.