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МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном

Украина, Понедельник 29 июля 2024 20:25
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МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном Фото: украинцев призвали не ехать в Ливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

На фоне обострения ситуации в регионе, украинцев призвали не путешествовать в Ливан. В то же время гражданам, которые уже находятся в стране, дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.

Гражданам Украины, уже находящимся на территории Ливана, МИД рекомендовал:

  • избегать мест массового скопления людей,
  • не участвовать в демонстрациях,
  • неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране,
  • выполнять законные требования правоохранительных органов,
  • отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации,
  • всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:

  • граничащие с сирийской границей;
  • граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
  • в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);
  • Долины Бека;
  • южного пригорода Бейрута (район Дахие).

Что делать в случае чрезвычайной ситуации

"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане", - подчеркнули в МИД.

Обратиться в Посольство можно:

  • по номеру телефона (+961) 5921668,
  • по адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua,
  • на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,
  • по адресу электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, в эти выходные значительно обострилась ситуация в регионе. В субботу Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где находились дети.

Данную атаку сразу признали "самой смертоносной", ведь погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.

Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.

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