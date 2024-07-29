МИД обратился к украинцам на фоне обострения ситуации между Израилем и Ливаном
На фоне обострения ситуации в регионе, украинцев призвали не путешествовать в Ливан. В то же время гражданам, которые уже находятся в стране, дали рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
"В связи с ухудшением ситуации безопасности в ближневосточном регионе, МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки", - подчеркнули в МИД.
Гражданам Украины, уже находящимся на территории Ливана, МИД рекомендовал:
- избегать мест массового скопления людей,
- не участвовать в демонстрациях,
- неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране,
- выполнять законные требования правоохранительных органов,
- отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации,
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Во время пребывания в Ливане гражданам Украины также рекомендовано воздержаться от поездок на территории:
- граничащие с сирийской границей;
- граничащие с израильской границей к югу от реки Литани;
- в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);
- Долины Бека;
- южного пригорода Бейрута (район Дахие).
Что делать в случае чрезвычайной ситуации
"Если вы попали в чрезвычайную ситуацию или возникла угроза вашей жизни или здоровью, рекомендуем безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане", - подчеркнули в МИД.
Обратиться в Посольство можно:
- по номеру телефона (+961) 5921668,
- по адресу электронной почты: emb_lb@mfa.gov.ua,
- на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38-044-238-16-57,
- по адресу электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, в эти выходные значительно обострилась ситуация в регионе. В субботу Израиль сообщил, что террористы "Хезболлы" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс, который находится на Голанских высотах. Ракета попала по футбольному полю, где находились дети.
Данную атаку сразу признали "самой смертоносной", ведь погибли более 10 человек, еще более 30 получили ранения.
Детальнее о напряжении между Израилем и "Хезболлой" - в материале РБК-Украина.
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