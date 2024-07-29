Силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью разведдрон и "Шахеды", - ОВА

Прошлой ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровской областью разведывательный и ударные дроны, а Никопольский район масштабно атаковали из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его данным, защитники неба уничтожили ночью шесть беспилотников. Один из них был разведывательным, остальные - ударными "Шахедами".

Также подразделение Воздушного командования "Восток" сбило над областью вражескую ракету. Обломками были повреждены две хозяйственные постройки. Горела сухая трава.

Кроме того, отметил Лысак, накануне вечером захватчики атаковали Никопольский район. Оккупанты били дронами и тяжелой артиллерией по Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.

Вследствие обстрелов, повреждены частный дом, 4 теплицы и 5 хозяйственных построек.

Также утром оккупанты направили дроны-камикадзе в направлении Покровской громады.

Фото: Сергей Лысак/Днепропетровская ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)