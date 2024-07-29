Снаряды для HIMARS, ракеты и не только. США объявили два пакета помощи Украине
Соединенные Штаты Америки предоставят Украине вооружение в рамках двух пакетов военной помощи. Туда, в частности, войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой "Голос Америки" и пресс-службу Пентагона.
По словам советника по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, в пакет вошли средства противовоздушной обороны, снаряды для HIMARS, минометные снаряды, а также переносные противотанковые комплексы Javelin.
Помощь предоставляют Украине через механизм полномочий президента США по сокращению вооружений. Это означает, что оружие уже находится на американских складах и его не надо производить.
Обновлено 19:15
В Пентагоне уточнили, что для Украины анонсировали два пакета военной помощи. Один из них - стоимостью 200 млн долларов, а другой - 1,5 млрд долларов.
В рамках пакетов Украина получит:
- боеприпасы для NASAMS;
- боеприпасы для ПВО малой и средней дальности;
- ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны;
- оборудование для радиоэлектронной борьбы;
- боеприпасы для HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм минометные снаряды;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- ракеты с оптическим наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие;
- взрывчатые вещества, оборудование и боеприпасы для сноса;
- системы защищенной связи;
- коммерческие услуги по спутниковой съемке;
- запасные части, техническое обслуживание и поддержка, а также другое вспомогательное оборудование.
Помощь для Украины от США
Напомним, помощь Украине от США возобновили только в апреле. Пауза в поставках оружия длилась несколько месяцев из-за того, что в Конгрессе были противоречия насчет выделения финансирования.
Последний раз США выделяли для Украины военную помощь для Украины 11 июля. Его стоимость составила 225 млн долларов.
Такой пакет был ключевым для Украины, поскольку в него вошла одна система противовоздушной обороны Patriot. По состоянию на сейчас такое вооружение является одним из главных приоритетов в вопросе помощи украинским защитникам.
Также в пакет вошли снаряды для NASAMS, боеприпасы для HIMARS и не только.
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