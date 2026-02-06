"Помощь" на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денег
Сегодня злоумышленники начали активнее спекулировать на теме энергокризиса, обещая украинцам фейковые выплаты ради доступа к банковским счетам. Поэтому каждому важно знать, как распознать ловушку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы МВД Украины в Facebook.
Что нового придумывают сегодня мошенники
В Министерстве внутренних дел рассказали, что в условиях сложной ситуации с тепло- и электроснабжением во многих регионах Украины, мошенники:
- активизируются;
- придумывают новые схемы.
Речь идет, в частности, о распространении злоумышленниками сообщений о несуществующих социальных выплатах, чтобы:
- получить доступ к банковским данным;
- похитить средства граждан.
Сообщения о получении соцвыплат могут быть опасны (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)
Как именно могут действовать мошенники в сети
Украинцам объяснили, что в рамках новых схем мошенники действуют так:
- создают фейковые сообщения о "государственной" или "международной" помощи;
- добавляют к ним ссылки на фишинговые сайты, которые имитируют официальные ресурсы;
- просят пользователей ввести персональные данные или реквизиты банковских карт;
- используют полученную информацию для похищения средств.
Как защитить себя от мошеннических схем
Для того чтобы защитить себя от мошеннических действий и уберечь собственные данные и финансы, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов:
- ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в мессенджерах, социальных сетях или SMS;
- не вводить персональные данные и платежную информацию на неизвестных сайтах;
- обязательно проверять информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах государственных органов - они имеют домен gov.ua;
- не распространять непроверенные сообщения, даже если их прислали знакомые.
Куда и как обращаться жертвам мошенников
Тем из граждан, которые, несмотря на все предостережения, все же перешли по вредной ссылке (и стали потенциальной жертвой мошенников), в МВД советуют:
- либо обратиться в полицию - в ближайший участок;
- либо позвонить по номеру 112;
- либо оставить заявку на сайте Киберполиции.
"Будь осмотрительным и не дай себя обмануть. Включай безопасность", - подытожили в министерстве.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
