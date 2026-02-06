ua en ru
"Помощь" на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денег

Пятница 06 февраля 2026 07:30
"Помощь" на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денег Мошеннические схемы в сети могут маскироваться под "помощь" (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня злоумышленники начали активнее спекулировать на теме энергокризиса, обещая украинцам фейковые выплаты ради доступа к банковским счетам. Поэтому каждому важно знать, как распознать ловушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы МВД Украины в Facebook.

Читайте также: Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере

Что нового придумывают сегодня мошенники

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в условиях сложной ситуации с тепло- и электроснабжением во многих регионах Украины, мошенники:

  • активизируются;
  • придумывают новые схемы.

Речь идет, в частности, о распространении злоумышленниками сообщений о несуществующих социальных выплатах, чтобы:

  • получить доступ к банковским данным;
  • похитить средства граждан.

&quot;Помощь&quot; на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денегСообщения о получении соцвыплат могут быть опасны (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как именно могут действовать мошенники в сети

Украинцам объяснили, что в рамках новых схем мошенники действуют так:

  • создают фейковые сообщения о "государственной" или "международной" помощи;
  • добавляют к ним ссылки на фишинговые сайты, которые имитируют официальные ресурсы;
  • просят пользователей ввести персональные данные или реквизиты банковских карт;
  • используют полученную информацию для похищения средств.

Как защитить себя от мошеннических схем

Для того чтобы защитить себя от мошеннических действий и уберечь собственные данные и финансы, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов:

  • ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в мессенджерах, социальных сетях или SMS;
  • не вводить персональные данные и платежную информацию на неизвестных сайтах;
  • обязательно проверять информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах государственных органов - они имеют домен gov.ua;
  • не распространять непроверенные сообщения, даже если их прислали знакомые.

Куда и как обращаться жертвам мошенников

Тем из граждан, которые, несмотря на все предостережения, все же перешли по вредной ссылке (и стали потенциальной жертвой мошенников), в МВД советуют:

  • либо обратиться в полицию - в ближайший участок;
  • либо позвонить по номеру 112;
  • либо оставить заявку на сайте Киберполиции.

"Будь осмотрительным и не дай себя обмануть. Включай безопасность", - подытожили в министерстве.

&quot;Помощь&quot; на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денегПубликация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее украинцев предупредили об опасных случаях вымогательства денег от якобы имени Министерства внутренних дел.

Мошенническая схема блокирует компьютер пользователя и заставляет его оплатить фейковый штраф.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

