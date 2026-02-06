"Помощь" на фоне отключений: МВД предупредило о циничной схеме похищения денег

Сегодня злоумышленники начали активнее спекулировать на теме энергокризиса, обещая украинцам фейковые выплаты ради доступа к банковским счетам. Поэтому каждому важно знать, как распознать ловушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы МВД Украины в Facebook.

Что нового придумывают сегодня мошенники

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в условиях сложной ситуации с тепло- и электроснабжением во многих регионах Украины, мошенники:

активизируются;

придумывают новые схемы.

Речь идет, в частности, о распространении злоумышленниками сообщений о несуществующих социальных выплатах, чтобы:

получить доступ к банковским данным;

похитить средства граждан.

Сообщения о получении соцвыплат могут быть опасны (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Как именно могут действовать мошенники в сети

Украинцам объяснили, что в рамках новых схем мошенники действуют так:

создают фейковые сообщения о "государственной" или "международной" помощи;

добавляют к ним ссылки на фишинговые сайты, которые имитируют официальные ресурсы ;

; просят пользователей ввести персональные данные или реквизиты банковских карт;

используют полученную информацию для похищения средств.

Как защитить себя от мошеннических схем

Для того чтобы защитить себя от мошеннических действий и уберечь собственные данные и финансы, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов:

ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в мессенджерах, социальных сетях или SMS;

из сообщений в мессенджерах, социальных сетях или SMS; не вводить персональные данные и платежную информацию на неизвестных сайтах;

на неизвестных сайтах; обязательно проверять информацию о социальных выплатах только на официальных ресурсах государственных органов - они имеют домен gov.ua;

не распространять непроверенные сообщения, даже если их прислали знакомые.

Куда и как обращаться жертвам мошенников

Тем из граждан, которые, несмотря на все предостережения, все же перешли по вредной ссылке (и стали потенциальной жертвой мошенников), в МВД советуют:

либо обратиться в полицию - в ближайший участок;

- в ближайший участок; либо позвонить по номеру 112;

либо оставить заявку на сайте Киберполиции.

"Будь осмотрительным и не дай себя обмануть. Включай безопасность", - подытожили в министерстве.

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)