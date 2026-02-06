"Допомога" на тлі відключень: МВС попередило про цинічну схему викрадення грошей
Сьогодні зловмисники почали активніше спекулювати на темі енергокризи, обіцяючи українцям фейкові виплати заради доступу до банківських рахунків. Тож кожному важливо знати, як розпізнати пастку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби МВС України у Facebook.
Читайте також: Нові "соцвиплати" - шахрайство: українців попередили про небезпечну аферу
Що нового вигадують сьогодні шахраї
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в умовах складної ситуації з тепло- та електропостачанням у багатьох регіонах України, шахраї:
- активізуються;
- вигадують нові схеми.
Йдеться, зокрема, про поширення зловмисниками повідомлень про неіснуючі соціальні виплати, щоб:
- отримати доступ до банківських даних;
- викрасти кошти громадян.
Повідомлення про отримання соцвиплат можуть бути небезпечні (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)
Як саме можуть діяти шахраї у мережі
Українцям пояснили, що в межах нових схем шахраї діють так:
- створюють фейкові повідомлення про "державну" або "міжнародну" допомогу;
- додають до них посилання на фішингові сайти, які імітують офіційні ресурси;
- просять користувачів ввести персональні дані чи реквізити банківських карток;
- використовують отриману інформацію для викрадення коштів.
Як захистити себе від шахрайських схем
Для того, щоб захистити себе від шахрайських дій і вберегти власні дані й фінанси, варто дотримуватись низки простих, але дієвих порад:
- ні в якому разі не переходити за підозрілими посиланнями з повідомлень у месенджерах, соціальних мережах чи SMS;
- не вводити персональні дані та платіжну інформацію на невідомих сайтах;
- обов'язково перевіряти інформацію про соціальні виплати лише на офіційних ресурсах державних органів - вони мають домен gov.ua;
- не поширювати неперевірені повідомлення, навіть якщо їх надіслали знайомі.
Куди і як звертатись жертвам шахраїв
Тим із громадян, які попри всі застороги все ж таки перейшли за шкідливим посиланням (і стали потенційною жертвою шахраїв), у МВС радять:
- або звернутися до поліції - у найближчий відділок;
- або зателефонувати за номером 112;
- або залишити заявку на сайті Кіберполіції.
"Будь обачним та не дай себе ошукати. Вмикай безпеку", - підсумували у міністерстві.
Публікація МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, раніше українців попередили про небезпечні випадки вимагання грошей від буцімто імені Міністерства внутрішніх справ.
Шахрайська схема блокує комп'ютер користувача та змушує його оплатити фейковий штраф.
Інша схема - з фейковими SMS - дає зловмисникам повний доступ до телефона необережного користувача.
Читайте також, як шахраї навчились красти дані та гроші через QR-коди.