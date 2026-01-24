Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере
Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦПД в Facebook.
Что известно о схеме мошенников и чем она опасна
"Мошенническая схема под видом социальных выплат", - констатировали в Центре противодействия дезинформации.
Украинцам объяснили, что в сети распространяются сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от будто бы "европейских партнеров".
"По 6 318 гривен на каждого члена семьи", - уточнили в ЦПД.
Для оформления такой выплаты мошенники предлагают украинцам:
- перейти по ссылке;
- оставить заявку.
"На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли", - подчеркнули в ЦПД.
Сообщение от мошенников (иллюстрация: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Отмечается, что информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах:
- либо компетентных лиц;
- либо структур.
Специалисты ЦПД объяснили, что цель мошенников:
- похитить персональные данные пользователей;
- получить доступ к их банковским счетам.
В завершение гражданам напомнили, что для того, чтобы уберечься от мошеннических схем, необходимо придерживаться простых, но действенных советов:
- не переходить по подозрительным ссылкам;
- не вводить на незнакомых сайтах персональные данные;
- не вводить на незнакомых сайтах реквизиты карт.
Публикация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)
Напомним, ранее в Украине зафиксировали новую мошенническую кампанию по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.
Также мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.
Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.