ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере

Суббота 24 января 2026 07:30
UA EN RU
Новые "соцвыплаты" - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афере Помощь "Теплая зима" от европейских партнеров - это мошенничество (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о новой мошеннической схеме под видом предложения оформить якобы социальные выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦПД в Facebook.

Что известно о схеме мошенников и чем она опасна

"Мошенническая схема под видом социальных выплат", - констатировали в Центре противодействия дезинформации.

Украинцам объяснили, что в сети распространяются сообщения о якобы денежной помощи "Теплая зима" от будто бы "европейских партнеров".

"По 6 318 гривен на каждого члена семьи", - уточнили в ЦПД.

Для оформления такой выплаты мошенники предлагают украинцам:

  • перейти по ссылке;
  • оставить заявку.

"На самом деле это мошенничество. Никакой подобной программы европейские партнеры не объявляли", - подчеркнули в ЦПД.

Новые &quot;соцвыплаты&quot; - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афереСообщение от мошенников (иллюстрация: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Отмечается, что информация о реальных выплатах всегда публикуется на официальных ресурсах:

  • либо компетентных лиц;
  • либо структур.

Специалисты ЦПД объяснили, что цель мошенников:

  • похитить персональные данные пользователей;
  • получить доступ к их банковским счетам.

В завершение гражданам напомнили, что для того, чтобы уберечься от мошеннических схем, необходимо придерживаться простых, но действенных советов:

  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не вводить на незнакомых сайтах персональные данные;
  • не вводить на незнакомых сайтах реквизиты карт.

Новые &quot;соцвыплаты&quot; - мошенничество: украинцев предупредили об опасной афереПубликация ЦПД (скриншот: facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Напомним, ранее в Украине зафиксировали новую мошенническую кампанию по рассылке опасных писем от имени якобы Национального банка.

Также мы рассказывали о распространении аферистами в сети опасной волны дезинформации о якобы необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

Другая схема - с фейковыми SMS - дает злоумышленникам полный доступ к телефону неосторожного пользователя.

Читайте также, как мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интернет фішинг Министерство социальной политики Кибератака Аферисты Выплаты Мошенническая схема Фейки Советы Мошенники
Новости
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Киев под массированным ударом, Харьков атаковали дроны: что известно о последствиях
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов