Трамп требует от Конгресса одобрить закон "о спасении Америки": что он означает

Президент США Дональд Трамп настаивает на принятии Конгрессом нового закона "О спасении Америки", который предусматривает более строгие требования для регистрации избирателей и права голоса.

Как передает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Левитт, инициатива Трампа имеет целью усилить защиту честности избирательного процесса путем установления обязательной идентификации личности для участия в голосовании и предоставления доказательств гражданства при регистрации избирателей. Пресс-секретарь подчеркнула, что такие меры, по ее мнению, поддерживает значительная часть населения США.

Трамп также в своей соцсети Truth Social повторил безосновательное утверждение о том, что американские выборы были "сфальсифицированы", называя их "украденными" и "посмешищем во всем мире".

Инициатива президента США возникла на фоне споров относительно избирательного процесса в Штатах, где Трамп и его сторонники неоднократно выступали за "национализацию" выборов и более жесткие правила голосования.

Часть республиканцев уже продвигала законопроекты, которые требуют подтверждения гражданства для регистрации и строгой идентификации избирателей, что вызвало критику со стороны демократов и правозащитников, которые видят в этом угрозу для прав голоса.

Критики также отмечают, что федеральное вмешательство в избирательный процесс, который по Конституции принадлежит штатам, может привести к конституционным спорам и обострению политического напряжения.

Официальные ответы от лидеров Конгресса или позиция Демократической партии касаемо предложений Трампа пока не обнародованы.