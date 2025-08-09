Аляска готова к саммиту. Почему визит Путина на встречу с Трампом станет историческим для РФ
Диктатор Владимир Путин первым из российских лидеров посетит Аляску, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Майка Данливи в соцсети Х и ТАСС.
Как свидетельствует информация из базы данных Госдепартамента США, визит Владимира Путина состоится 15 августа в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Данливи заявил, что Аляска - одно из важнейших стратегических мест в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с выходом к Арктике на севере и Тихому океану на юге.
"То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны. Вполне уместно, что обсуждения глобального значения происходят именно здесь", - подчеркнул Данливи.
Он подчеркнул, что Аляска исторически была "мостом между народами" и остается воротами для дипломатии, торговли и безопасности.
"Мир будет наблюдать, и Аляска готова принять эту историческую встречу", - заявил губернатор.
Почему именно этот регион выбрали для переговоров Трампа и Путина
Причины, почему именно Аляска стала местом встречи президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, официально не объявлены. Однако этот регион имеет глубокое историческое значение для России и США.
Когда-то Аляска была частью Российской империи. Основным интересом россиян в этом отдаленном регионе был промысел морских котиков и выдр.
В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов золотом - одна из самых выгодных сделок в истории США. Передача территории состоялась 18 октября: над столицей колонии сняли российский флаг и подняли американский.
Сначала в США сделку воспринимали с недоверием, называя Аляску "пустыней Сюарда" - по имени государственного секретаря Уильяма Сюарда, инициатора покупки. Однако позже открытие залежей золота, нефти и других ресурсов сделало Аляску стратегически и экономически важной территорией.
Мирные переговоры
6 августа стало известно о визите советника Дональда Трампа Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с диктатором России Владимиром Путиным. Главной темой встречи было обсуждение возможностей для прекращения войны России против Украины.
После этого Дональд Трамп сообщил о встрече Уиткоффа украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который выразил надежду, что Россия сейчас более склонна к перемирию.
По информации Bloomberg стало известно, американские и российские чиновники прорабатывают возможный мирный план, которыйпредусматривает замораживание боевых действий.
Сам Трамп также не исключает варианты соглашения, предусматривающего возвращение Украине части оккупированных территорий и взаимный обмен землями между сторонами конфликта.