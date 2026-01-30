Решение по территориям через недели: в США рассказали о переговорах Украины и РФ

Во время выступления в эфире Newsmax Уитакер отметил, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа, что все противоречия между Украиной и РФ сводятся к вопросу территорий.

По словам посла США, уже в ближайшие недели станет известно, удастся ли двум странам договориться.

Президент Трамп - единственный лидер, способный привлечь Россию и Украину к столу переговоров на заключительных этапах. Мы всегда знали, что эти переговоры будут сложными, и эта администрация привержена прекращению кровопролития. pic.twitter.com/AQbDYEXdyN - Посол США в НАТО (@USAmbNATO) 30 января 2026 года

Кроме того, Уитакер отметил, что страна-агрессор продолжает терять "тысячи солдат в день".

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", - заявил он.