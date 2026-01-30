RU

Решение по территориям через недели: в США рассказали о переговорах Украины и РФ

Фото: посол США в НАТО Мэттью Уитакер (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

О том, смогут ли Украина и Россия прийти к согласию по территориальному вопросу, станет известно уже в ближайшие недели.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в X.

Во время выступления в эфире Newsmax Уитакер отметил, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа, что все противоречия между Украиной и РФ сводятся к вопросу территорий.

По словам посла США, уже в ближайшие недели станет известно, удастся ли двум странам договориться.

Кроме того, Уитакер отметил, что страна-агрессор продолжает терять "тысячи солдат в день".

"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", - заявил он.

 

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в этих переговорах. Встреча состоится только между Украиной и РФ.

В четверг, 29 января, высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что состав делегации страны-агрессора на переговорах свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира.

Согласно данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе.

Кроме того, Reuters сообщило, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.

В минувшие выходные, 23-24 января, в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны, а также Киева.

Источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер - фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.

