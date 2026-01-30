Решение по территориям через недели: в США рассказали о переговорах Украины и РФ

О том, смогут ли Украина и Россия прийти к согласию по территориальному вопросу, станет известно уже в ближайшие недели.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер в X.
Во время выступления в эфире Newsmax Уитакер отметил, ссылаясь на спецпосланника США Стива Уиткоффа, что все противоречия между Украиной и РФ сводятся к вопросу территорий.
По словам посла США, уже в ближайшие недели станет известно, удастся ли двум странам договориться.
Президент Трамп - единственный лидер, способный привлечь Россию и Украину к столу переговоров на заключительных этапах. Мы всегда знали, что эти переговоры будут сложными, и эта администрация привержена прекращению кровопролития. pic.twitter.com/AQbDYEXdyN- Посол США в НАТО (@USAmbNATO) 30 января 2026 года
Кроме того, Уитакер отметил, что страна-агрессор продолжает терять "тысячи солдат в день".
"Я видел общедоступный отчет, в котором говорилось, что с начала войны вместе потери с обеих сторон составляют 2 млн человек. Это катастрофически", - заявил он.
Напомним, очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в этих переговорах. Встреча состоится только между Украиной и РФ.
В четверг, 29 января, высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что состав делегации страны-агрессора на переговорах свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира.
Согласно данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа якобы заявила Украине, что предоставление гарантий безопасности зависит от уступчивости Киева в территориальном вопросе.
Кроме того, Reuters сообщило, что, по мнению США, Украина сначала должна подписать мирное соглашение с РФ. Отмечается, что только после этого Киев получит гарантии безопасности.
В минувшие выходные, 23-24 января, в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и США, которые получили положительную оценку со стороны американской стороны, а также Киева.
Источник РБК-Украина рассказал, что встреча 23-24 января носила ознакомительный характер - фактически, стороны ознакомились с позициями друг друга.