Рішення щодо територій за тижні: у США розповіли про переговори України та РФ

Під час виступу в етері Newsmax Вітакер наголосив, посилаючись на спецпосланця США Стіва Віткоффа, що всі суперечності між Україною та РФ зводяться питання територій.

За словами посла США, вже найближчими тижнями стане відомо, чи вдасться двом країнам домовитись.

Крім того, Вітакер зауважив, що країна-агресорка продовжує втрачати "тисячі солдатів на день".

"Я бачив загальнодоступний звіт, у якому говорилося, що з початку війни разом втрати з обох сторін становлять 2 млн людей. Це катастрофічно", - заявив він.