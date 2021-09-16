В Дніпрі вибухнула автівка, а Кабмін затвердив держбюджет-2022: новини за 15 вересня

Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної Ради, в Дніпрі вибухнув автомобіль, Францію накрила потужна повінь. Детальніше про те, що сталося в середу, 15 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради

Проект державного бюджету на 2022 рік надійшов до Верховної ради України. Він був погоджений на засіданні Кабінету міністрів 15 вересня.

Зазначимо, згідно з проектом бюджету-2022, зростання економіки України в наступному році очікується на рівні 3,8%, середній курс валют - 28,6-28,7 гривень за долар. Номінальний ВВП України складе 5 368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

У Дніпрі вибухнула автівка, загинули двоє людей

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. В результаті загинули двоє людей, подію кваліфікували як теракт. Загиблі - прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

СБУ підключилася до розслідування теракту в Дніпрі. Слідчі вже почали встановлювати обставини вибуху і осіб, причетних до нього.

Не тільки диверсія на газопроводі: у ФСБ заявили, що Меджліс готував протести в Криму

ФСБ РФ заявила, що Меджліс кримськотатарського народу готував протести в Криму. Робили це нібито спільно з українськими спецслужбами. ФСБ також заявила, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".

Нагадаємо, окупанти пред'явили звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову в "вчиненні диверсії". Раніше його підозрювали в "пособництво".

Дію українських COVID-сертифікатів продовжили до року

Кабінет міністрів України продовжив дію зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка до одного року. Вони доступні після повного курсу вакцинації від COVID-19.

Згідно з доповненням до нової "карантинної постанови", термін дії міжнародного COVID-сертифікату становить 365 днів з дня введення останньої дози відповідно до протоколу вакцинації від COVID-19.

Чорновіла вбили 4-ма ударами кастету: жахливі деталі смерті героя України

Смерть В'ячеслава Чорновіла не була просто ДТП, це було сплановане вбивство. Зараз з'явилися нові деталі смерті лідера "Народного руху". Про них розповів колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша в ефірі "4 каналу".

Він повідомив, що політичного лідера вбили 4-ма ударами кастету. "Ми розслідували справу про вбивство Чорновіла. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови та таким же кастетом добили водія",- зазначив екс-заступник прокурора.

Францію накрила потужна повінь

Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Порушено рух по великих дорогах і магістралях.

В одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель. Пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 людини (відео).

Повернуться через три дні. SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж (відео)

Американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем. Цивільні астронавти перебуватимуться на навколоземній орбіті впродовж трьох днів, а потім повернуться на Землю.

Багаторазова ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді. На борту корабля перебувають четверо пасажирів, які не є професійними астронавтами (відео)

Синоптики розповіли, де сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні 16 вересня буде дощовою в трьох областях. Опади очікуються в західній частині країни. На решті території буде сонячна погода.

В цілому ж найближчими днями погода в Україні сильно зіпсується з атмосферним фронтом, який спочатку принесе сильні грози, а за ними похолодання, похмуре небо і мрячні дощі.