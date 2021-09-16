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Повернуться через три дні. SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж

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США, Четвер 16 вересня 2021 03:04
Повернуться через три дні. SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж Фото: SpaceX відправила в космос цивільний екіпаж (twitter.com/johnkrausphotos)
Автор: Дмитро Левицький

Американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем. Цивільні астронавти перебуватимуться на навколоземній орбіті впродовж трьох днів, а потім повернуться на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX.

Багаторазова ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді. На борту корабля перебувають четверо пасажирів, які не є професійними астронавтами.

Місію, яка отримала назву Inspiration4, ініціював та оплатив американський бізнесмен Джаред Айзекман. Він також перебуває на кораблі Crew Dragon.

Хто увійшов в екіпаж Crew Dragon

  • Джаред Айзекман - засновник і керівник компанії Shift4 Payments (капітан корабля);
  • Сіан Проктор - педагог (пілот корабля);
  • Гейлі Арсено - помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю (бортовий лікар корабля);
  • Крістофер Семброскі - ветеран Військово-повітряних сил США (бортовий інженер корабля).

Куди летять та коли повернуться

Корабель Crew Dragon має піднятися на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції та вище орбіти телескопу Hubble. Кожні 90 хвилин корабель буде робити один оберт навколо Землі. Ще жоден цивільний екіпаж космічного корабля не підіймався так високо.

На Землю корабель Crew Dragon має повернутися через три дні. Корабель з пасажирами має приводнитися в Атлантичному океані.

Повернуться через три дні. SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж

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SpaceX Космічний корабель Запуск ракети в космос
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