Повернуться через три дні. SpaceX відправила на орбіту перший цивільний екіпаж

Американська компанія SpaceX запустила космічний корабель з повністю цивільним екіпажем. Цивільні астронавти перебуватимуться на навколоземній орбіті впродовж трьох днів, а потім повернуться на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію SpaceX .

Багаторазова ракета Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon успішно злетіла з космодрому в Космічному центрі Кеннеді. На борту корабля перебувають четверо пасажирів, які не є професійними астронавтами.

Місію, яка отримала назву Inspiration4, ініціював та оплатив американський бізнесмен Джаред Айзекман. Він також перебуває на кораблі Crew Dragon.

Хто увійшов в екіпаж Crew Dragon

Джаред Айзекман - засновник і керівник компанії Shift4 Payments (капітан корабля);

- засновник і керівник компанії Shift4 Payments (капітан корабля); Сіан Проктор - педагог (пілот корабля);

- педагог (пілот корабля); Гейлі Арсено - помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю (бортовий лікар корабля);

- помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю (бортовий лікар корабля); Крістофер Семброскі - ветеран Військово-повітряних сил США (бортовий інженер корабля).

Куди летять та коли повернуться

Корабель Crew Dragon має піднятися на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції та вище орбіти телескопу Hubble. Кожні 90 хвилин корабель буде робити один оберт навколо Землі. Ще жоден цивільний екіпаж космічного корабля не підіймався так високо.

На Землю корабель Crew Dragon має повернутися через три дні. Корабель з пасажирами має приводнитися в Атлантичному океані.