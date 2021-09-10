Окупанти в Криму звинуватили Джелялова у вчиненні диверсії. Йому загрожує 15 років

Окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні, нібито, диверсії. Раніше його підозрювали в " пособництві ".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку адвоката Миколая Полозова.

"Таким чином, слідство ФСБ перекваліфіковувало інкриміноване Наріманом діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь в скоєнні диверсії, чим й посилив звинувачення", - відзначає Полозов.

За словами адвоката, Джелялов відмовився надавати показання під час допиту.

"Крім цього, слідство ознайомило Нарімана Джелялова і його захисників Еміне Авамілєва і мене з постановами про призначення низки експертиз, й також з деякими вже готовими на поточний момент висновками експертів. Всього на поточний момент призначено 12 експертиз, деякі з яких вже проведені", - додає адвокат.

Виявилося, що слідство Російської Федерації зажадало підписку про нерозголошення, у зв’язку з чим, захисники Джелялова не мають права розкривати наступні відомості:

показання осіб, які стали відомими в ході провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Однак, це не стосується показань Нарімана Джелялова;

висновки експертних досліджень;

публікації висновків експертів й даних учасників досудового розслідування.

Адвокат додав, що за словами Нарімана, наразі його утримують в СІЗО Сімферополя у двомісній камері. Свій стан здоров’я чоловік оцінює як задовільний й загалом має морально позитивний настрій.

"Єдине, камера не обладнана холодильником, що ускладнює зберігання харчових продуктів і не до кінця закривається вікно, що з пониженням температури може стати проблемою", - зауважив Полозов.

Додамо, що відповідно до ч. 1 ст. 281 УК РФ Наріману Джелялову загрожує позбавлення волі строком до п'ятнадцяти років.