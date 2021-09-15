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Не тільки диверсія на газопроводі: у ФСБ заявили, що Меджліс готував протести в Криму

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Середа 15 вересня 2021 13:41
Не тільки диверсія на газопроводі: у ФСБ заявили, що Меджліс готував протести в Криму Фото: ФСБ РФ звинуватив Меджліс у підготовці протестів у Криму (facebook.com)
Автор: Инна Собора

ФСБ РФ заявила, що Меджліс кримськотатарського народу готував протести в Криму. Робили це нібито спільно з українськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"В ході розслідування диверсії на газопроводі в Криму встановлено зв'язок "Меджлісу кримсько-татарського народу" зі спецслужбами України", - йдеться в повідомленні.

Також у ФСБ звинувачують українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести кримських татар у Криму.

ФСБ також заявила, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".

Нагадаємо, окупанти пред'явили звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову в "вчиненні диверсії". Раніше його підозрювали в "пособництво".

РБК-Україна писало, що заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

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