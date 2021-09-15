Не тільки диверсія на газопроводі: у ФСБ заявили, що Меджліс готував протести в Криму

ФСБ РФ заявила, що Меджліс кримськотатарського народу готував протести в Криму. Робили це нібито спільно з українськими спецслужбами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

"В ході розслідування диверсії на газопроводі в Криму встановлено зв'язок "Меджлісу кримсько-татарського народу" зі спецслужбами України", - йдеться в повідомленні.

Також у ФСБ звинувачують українську розвідку в тому, що через Меджліс нібито намагалися організувати протести кримських татар у Криму.

ФСБ також заявила, що знають імена всіх "причетних до диверсії, від виконавців до кураторів з української розвідки".