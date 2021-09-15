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Францію накрила потужна повінь

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Париж, Середа 15 вересня 2021 12:54
Францію накрила потужна повінь Фото: Францію накрила повінь (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Порушено рух по великих дорогах і магістралях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилатися Sky News.

В одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

Пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 людини.

Крім того, в постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях

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