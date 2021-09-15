Францію накрила потужна повінь
Фото: Францію накрила повінь (facebook.com)
Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Порушено рух по великих дорогах і магістралях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилатися Sky News.
В одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.
Heavy rains cause flooding in sourthern Francehttps://t.co/fNXqqze91M#floods #orange #disaster #inondations #france #bernis #vaunage pic.twitter.com/K4jMpPZGiF— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) September 14, 2021
Пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 людини.
Heavy rains cause flooding in sourthern Francehttps://t.co/fNXqqze91M#floods #orange #disaster #inondations #france #bernis #vaunage pic.twitter.com/dytzUpskAR— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) September 14, 2021
Крім того, в постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях