Францію накрила потужна повінь

Францію накрив сильний дощ, який спровокував повінь. Порушено рух по великих дорогах і магістралях.

В одному з районів на півдні країни всього за дві години випала двомісячна норма опадів. Люди рятувалися від води, забираючись на дахи будівель.

Пожежники врятували із затоплених автомобілів 23 людини.

Крім того, в постраждалих районах порушено рух по великих дорогах і магістралях