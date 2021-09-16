В Днепре взорвалась машина, а Кабмин утвердил госбюджет-2022: новости за 15 сентября

Проект бюджета-2022 поступил в Верховную раду, в Днепре взорвался автомобиль, Францию накрыло мощное наводнение. Подробнее о том, что произошло в среду, 15 сентября - в материале РБК-Украина.

Проект бюджета-2022 поступил в Верховную раду

Проект государственного бюджета на 2022 год поступил в Верховную раду Украины. Он был согласован на заседании Кабинета министров 15 сентября.

Согласно проекту бюджета-2022, рост экономики Украины в следующем году ожидается на уровне 3,8%, средний курс валют - 28,6-28,7 гривен за доллар. Номинальный ВВП Украины составит 5 368,7 млрд гривен, среднемесячная зарплата 15 258 гривен, уровень безработицы - 8,5%. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.

В Днепре взорвалась машина, погибли два человека

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого 15 сентября взорвался автомобиль. В результате погибли два человека, произошедшее квалифицировали как теракт. Погибшие - пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

СБУ подключилась к расследованию теракта в Днепре. Следователи уже принялись устанавливать обстоятельства взрыва и лиц, причастных к нему.

Не только диверсия на газопроводе: в ФСБ заявили, что Меджлис готовил протесты в Крыму

ФСБ РФ заявила, что Меджлис крымскотатарского народа готовил протесты в Крыму. Делали это якобы совместно с украинскими спецслужбами. ФСБ также заяввили, что знают имена всех "причастных к диверсии, от исполнителей до кураторов из украинской разведки".

Напомним, оккупанты предъявили обвинение заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялову в "совершении диверсии". Ранее его подозревали в "пособничестве".

Действие украинских COVID-сертификатов продлили до года

Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.

Согласно дополнению к новому "карантинному постановлению", срок действия международного COVID-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.

Черновола убили 4-мя ударами кастета: ужасные детали смерти героя Украины

Смерть Вячеслава Черновола не была просто ДТП, это было спланированное убийство. Сейчас появились новые детали смерти лидера "Народного руху". О них рассказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире "4 канала".

Он сообщил, что политического лидера убили 4-мя ударами кастета. "Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя", - отметил экс-заместитель прокурора.

Францию накрыло мощное наводнение

Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение. Нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

В одном из районов на юге страны всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий. Пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека (видео)

Вернутся через три дня. SpaceX отправила на орбиту первый гражданский экипаж (видео)

Американская компания SpaceX запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Гражданские астронавты будут находиться на околоземной орбите в течение трех дней, а затем вернутся на Землю.

Многоразовая ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon успешно взлетела с космодрома в Космическом центре Кеннеди. На борту корабля находятся четверо пассажиров, которые не являются профессиональными астронавтами (видео).

Синоптики рассказали, где сегодня в Украине пройдут дожди с грозами

Погода в Украине 16 сентября будет дождливой в трех областях. Осадки ожидаются в западной части страны. На остальной территории будет солнечная погода.

В целом в ближайшие дни погода в Украине сильно испортится с атмосферным фронтом, который сначала принесет сильные грозы, а за ними похолодание, пасмурное небо и моросящие дожди.