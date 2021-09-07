ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ФСБ підозрює Джелялова в диверсії на газопроводі в Криму: стали відомі подробиці

Новость на русском →
Вівторок 07 вересня 2021 10:09
ФСБ підозрює Джелялова в диверсії на газопроводі в Криму: стали відомі подробиці Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляльов (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

У російському ФСБ розповіли, в чому звинувачують заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялов. Разом з ним у цій справі затримали ще двох кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Украіна з посиланням на ТАСС.

Так, 23 серпня в районі населеного пункту Перевальне в Криму стався підрив ділянки газопроводу.

Суть звинувачення

У посередництві для здійснення диверсії звинувачують Джелялова, а у виконанні - Асана і Азіза Ахтемових. Диверсію нібито організував територіальний підрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України в Херсоні за участю Меджлісу.

"Організаторами диверсії є Різа Яг'яєв-Веліулаєв, агент Головного управління розвідки України, який втік з Криму після зірваної терористичної акції в серпні 2016 року, в пособництві якої він брав участь, а також його куратори - співробітник військової розвідки України Максим Мартинюк і його безпосередній начальник, керівник оперативної служби "Таврія" Віктор Зелінський", - зазначили в ФСБ.

За даними російської спецслужби, "ця диверсія була санкціонована начальником ГУР України Кирилом Будановим - учасником невдалої акції в 2016 році, в ході якої ним був убитий співробітник ФСБ Росії".

Також ФСБ стверджує, що розвідка України обіцяла виконавцям диверсії близько 2 тисяч доларів.

"За вказівкою одного з керівників забороненого "Меджлісу" в червні виконавці виїжджали на Україну в Херсон, де співробітники Головного управління розвідки України навчили їх вибуховій справі", - стверджують у ФСБ.

Нагадавши, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримала 3-4 вересня. Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Меджлис
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені