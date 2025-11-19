ua en ru
К диверсиям на железной дороге в Польше могут быть причастны еще четыре украинца, - СМИ

Среда 19 ноября 2025 12:30
UA EN RU
К диверсиям на железной дороге в Польше могут быть причастны еще четыре украинца, - СМИ Фото: к диверсиям на железной дороге в Польше могут быть причастны еще четыре украинца (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польские правоохранители подозревают еще четырех граждан Украины в причастности к диверсиям на железной дороге между Варшавой и Люблином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

По данным следствия, это люди, которые, в отличие от непосредственных исполнителей, постоянно проживают в Польше.

По информации источников информационного портала, польские следователи уже установили личности этих возможных сообщников. Все они - граждане Украины, проживающие в Польше. Полиция уже знает, кто они и где проживают.

Диверсии на железной дороге в Польше

Напомним, ранее стало известно, что в Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Восточная - Дорогуск.

В Польше обнаружили поврежденную железнодорожную колею на ключевом направлении, ведущем к границе с Украиной. Машинист заметил повреждения инфраструктуры недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Премьер Дональд Туск позже подтвердил, что пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому поступает помощь Украине, были разрушены в результате подрыва. В "Укрзализныце" уточнили: по информации польской стороны, на этом участке сработало взрывное устройство, повлекшее повреждение полотна.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, ведущих к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

На этом фоне польские правоохранители начали расследование. Они подозревают, что теракты были совершены в интересах иностранной разведки.

Также сообщалось, что власти Польши потребуют, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги. Один из подозреваемых еще в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины. Второй является уроженцем Донецкой области, ранее он работал в прокуратуре.

Сегодня стало известно, что Польша планирует закрыть последнее российское консульство из-за взрывов на железной дороге уже в ближайшие несколько дней.

