ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Польша закроет последнее консульство РФ уже в ближайшие дни: в чем причина

Среда 19 ноября 2025 11:47
UA EN RU
Польша закроет последнее консульство РФ уже в ближайшие дни: в чем причина Фото: Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Польша планирует закрыть последнее российское консульство из-за взрывов на железной дороге уже в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава отреагирует на саботаж на железнодорожных путях в минувшие выходные в ближайшие несколько дней.

По его словам, Польша закроет последнее российское консульство на своей территории, в Гданьске, на севере страны.

Сикорский добавил, что полный ответ на инцидент со взрывчаткой будет не только дипломатическим.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что в Польше в период с 15 по 17 ноября была повреждена инфраструктура железнодорожной линии №7 на отрезке Варшава Восточная - Дорогуск.

В Польше обнаружили поврежденный железнодорожный путь на ключевом направлении, ведущем к границе с Украиной. Машинист заметил повреждения инфраструктуры недалеко от станции PKP Mika в районе Жичина, Гарволинского уезда Мазовецкого воеводства.

Премьер Дональд Туск позже подтвердил, что пути на маршруте Варшава-Люблин, по которому поступает помощь Украине, были разрушены в результате подрыва. В "Укрзализныце" уточнили: по информации польской стороны, на этом участке сработало взрывное устройство, повлекшее повреждение полотна.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что польская армия проверит безопасность остальных 120 километров путей, ведущих к украинской границе, чтобы исключить повторение инцидентов.

На этом фоне польские правоохранители начали расследование. Они подозревают, что теракты были совершены в интересах иностранной разведки.

Также сообщалось, что власти Польши потребуют, чтобы Беларусь задержала и выдала им подозреваемых в подрыве железной дороги. Один из подозреваемых еще в мае был осужден судом во Львове за диверсии на территории Украины. Второй является уроженцем Донецкой области, ранее он работал в прокуратуре.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Российская Федерация
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте