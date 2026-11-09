Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

Почему и в каких городах ухудшилось качество воздуха

По данным специалистов, 9 ноября в трех населенных пунктах Киевской области был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

Качество воздуха ухудшилось:

в Ирпене;

в Белой Церкви;

в Броварах.

Читайте также: Как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов: синоптики объяснили последствия

Чем и для кого опасна такая ситуация

Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно:

у детей;

у людей старшего возраста;

у людей, чувствительных к раздражителям.

Читайте также: Загрязнение воздуха в Украине: какие примеси влияют на людей и чем опасны для природы

Как советуют действовать местным жителям

Для того чтобы избежать негативного влияния мелкодисперсной пыли, жителям вышеупомянутых городов посоветовали придерживаться рекомендаций специалистов:

держать окна закрытыми;

избегать длительного пребывания на улице;

пить достаточно воды;

при наличии - включить воздухоочиститель на максимальный режим.

Читайте также: Как погода влияет на качество воздуха в Украине: что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот

Уровень гамма-излучения в области

В Киевской ОВА рассказали, что в других населенных пунктах области превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ зафиксировано не было.

Уровень гамма-излучения в Киевской области - соответствует естественному фону.

Уточняется, что умеренный ветер переменных направлений способствует:

перемешиванию воздушных масс;

быстрому рассеиванию вредных примесей.

"Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается", - подытожили в пресс-службе ОВА.