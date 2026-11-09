Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

Утром понедельника, 9 ноября, в трех городах Киевской области зафиксировали ухудшение качества атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
По данным специалистов, 9 ноября в трех населенных пунктах Киевской области был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.
Качество воздуха ухудшилось:
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Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно:
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Для того чтобы избежать негативного влияния мелкодисперсной пыли, жителям вышеупомянутых городов посоветовали придерживаться рекомендаций специалистов:
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В Киевской ОВА рассказали, что в других населенных пунктах области превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ зафиксировано не было.
Уровень гамма-излучения в Киевской области - соответствует естественному фону.
Уточняется, что умеренный ветер переменных направлений способствует:
"Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается", - подытожили в пресс-службе ОВА.
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