Дискомфорт під час дихання: у трьох містах Київської області погіршилась якість повітря

Зранку понеділка, 9 листопада, у трьох містах Київської області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.
За даними спеціалістів, 9 листопада у трьох населених пунктах Київської області було зафікасовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.
Якість повітря погіршилась:
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Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо:
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Для того, щоб уникнути негативного впливу дрібнодисперсного пилу, мешканцям вищезазначених міст порадили дотримуватись рекомендацій фахівців:
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У Київській ОВА розповіли, що в інших населених пунктах області перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин зафіксовано не було.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області - відповідає природному фону.
Уточнюється, що помірний вітер змінних напрямків сприяє:
"Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває", - підсумували у прес-службі ОВА.
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