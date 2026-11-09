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Дискомфорт під час дихання: у трьох містах Київської області погіршилась якість повітря

13:28 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Зранку понеділка, 9 листопада, у трьох містах Київської області зафіксували погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської обласної військової (державної) адміністрації у Facebook.

Чому та в яких містах погіршилась якість повітря

За даними спеціалістів, 9 листопада у трьох населених пунктах Київської області було зафікасовано помірний рівень дрібнодисперсного пилу.

Якість повітря погіршилась:

  • в Ірпені;
  • у Білій Церкві;
  • у Броварах.

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Чим і для кого небезпечна така ситуація

Повідомляється, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо:

  • у дітей;
  • у людей старшого віку;
  • у людей, чутливих до подразників.

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Як радять діяти місцевим мешканцям

Для того, щоб уникнути негативного впливу дрібнодисперсного пилу, мешканцям вищезазначених міст порадили дотримуватись рекомендацій фахівців:

  • тримати вікна зачиненими;
  • уникати тривалого перебування надворі;
  • пити достатньо води;
  • за наявності - увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

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Рівень гамма-випромінювання в області

У Київській ОВА розповіли, що в інших населених пунктах області перевищень допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин зафіксовано не було.

Рівень гамма-випромінювання в Київській області - відповідає природному фону.

Уточнюється, що помірний вітер змінних напрямків сприяє:

  • перемішуванню повітряних мас;
  • швидкому розсіюванню шкідливих домішок.

"Моніторинг стану та якості атмосферного повітря триває", - підсумували у прес-службі ОВА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стривожило міжнародну групу вчених, які дослідили чорнобильські "гарячі частинки" через 40 років після аварії на ЧАЕС.

Крім того, ми пояснювали, як погода в жовтні вплинула на рівень води в річках.

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