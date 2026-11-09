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Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха

13:28 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Утром понедельника, 9 ноября, в трех городах Киевской области зафиксировали ухудшение качества атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.

Почему и в каких городах ухудшилось качество воздуха

По данным специалистов, 9 ноября в трех населенных пунктах Киевской области был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.

Качество воздуха ухудшилось:

  • в Ирпене;
  • в Белой Церкви;
  • в Броварах.

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Чем и для кого опасна такая ситуация

Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно:

  • у детей;
  • у людей старшего возраста;
  • у людей, чувствительных к раздражителям.

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Как советуют действовать местным жителям

Для того чтобы избежать негативного влияния мелкодисперсной пыли, жителям вышеупомянутых городов посоветовали придерживаться рекомендаций специалистов:

  • держать окна закрытыми;
  • избегать длительного пребывания на улице;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии - включить воздухоочиститель на максимальный режим.

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Уровень гамма-излучения в области

В Киевской ОВА рассказали, что в других населенных пунктах области превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ зафиксировано не было.

Уровень гамма-излучения в Киевской области - соответствует естественному фону.

Уточняется, что умеренный ветер переменных направлений способствует:

  • перемешиванию воздушных масс;
  • быстрому рассеиванию вредных примесей.

"Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается", - подытожили в пресс-службе ОВА.

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