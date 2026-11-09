Дискомфорт при дыхании: в трех городах Киевской области ухудшилось качество воздуха
Утром понедельника, 9 ноября, в трех городах Киевской области зафиксировали ухудшение качества атмосферного воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской областной военной (государственной) администрации в Facebook.
Почему и в каких городах ухудшилось качество воздуха
По данным специалистов, 9 ноября в трех населенных пунктах Киевской области был зафиксирован умеренный уровень мелкодисперсной пыли.
Качество воздуха ухудшилось:
- в Ирпене;
- в Белой Церкви;
- в Броварах.
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Чем и для кого опасна такая ситуация
Сообщается, что длительное влияние таких частиц может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно:
- у детей;
- у людей старшего возраста;
- у людей, чувствительных к раздражителям.
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Как советуют действовать местным жителям
Для того чтобы избежать негативного влияния мелкодисперсной пыли, жителям вышеупомянутых городов посоветовали придерживаться рекомендаций специалистов:
- держать окна закрытыми;
- избегать длительного пребывания на улице;
- пить достаточно воды;
- при наличии - включить воздухоочиститель на максимальный режим.
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Уровень гамма-излучения в области
В Киевской ОВА рассказали, что в других населенных пунктах области превышений допустимых концентраций химических и биологических веществ зафиксировано не было.
Уровень гамма-излучения в Киевской области - соответствует естественному фону.
Уточняется, что умеренный ветер переменных направлений способствует:
- перемешиванию воздушных масс;
- быстрому рассеиванию вредных примесей.
"Мониторинг состояния и качества атмосферного воздуха продолжается", - подытожили в пресс-службе ОВА.
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